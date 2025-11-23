Lula da Silva confirma firma del acuerdo Mercosur-UE para el 20 de diciembre en Foz do Iguaçu

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que el esperado acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea será oficializado el 20 de diciembre durante la Cumbre de Líderes en Foz do Iguaçu. Este evento marca un hito tras más de 20 años de diálogos y retos.

Un Anuncio Esperado en el Escenario Internacional

En un contexto global complejo, Lula comunicó la noticia desde Johannesburgo, en la Cumbre del G20, destacando que este será un “momento muy especial” para ambas regiones. La firma del acuerdo es solo el comienzo; ahora se requiere un intenso trabajo para convertir las promesas en realidades concretas.

Un Acuerdo que Abarca Más que Comercio

El acuerdo no es simplemente una negociación con un país europeo, sino un pacto entre bloques. Lula aclaró que está firmando con la Unión Europea, subrayando la importancia de la unidad entre los socios de Mercosur. Esto es relevante dado el momento de incertidumbre que atraviesan las relaciones comerciales de Europa.

Objetivos y Beneficios del Acuerdo

El entendimiento busca fomentar el comercio entre la Unión Europea y los países de Mercosur, abarcando Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Se espera reducir o eliminar aranceles, lo que facilitará el intercambio y potenciará la economía de ambos bloques.

Impacto Económico a Gran Escala

Con más de 720 millones de habitantes y un producto interno bruto conjunto que supera los 22 billones de dólares, este acuerdo tiene el potencial de convertirse en “el mayor tratado comercial del mundo”, según Lula. Se proyecta que alrededor del 90% de los aranceles bilaterales sean eliminados, aunque con plazos diferenciados para proteger sectores vulnerables.

Compromisos Laborales y Ambientales

El texto del acuerdo incluye cláusulas sobre estándares laborales y ambientales, alineándose con los compromisos globales de sostenibilidad, incluyendo las exigencias del Acuerdo de París. Esto no solo busca facilitar el comercio, sino también garantizar un equilibrio entre desarrollo económico y cuidado del medio ambiente.

Un Camino Largo hacia la Firma

Las negociaciones comenzaron en 1999 tras la Cumbre América Latina–Caribe–Unión Europea. Desde entonces, ha habido avances, pausas y ajustes antes de que el acuerdo alcanzara su forma actual en 2019. Aunque los desafíos persisten, como la oposición de sectores agrícolas en Europa, el entendimiento representa una oportunidad para diversificar mercados y promover exportaciones

Retos que Persisten

A pesar de la intención de firmar el acuerdo, aún hay resistencia por parte de agricultores en Europa, especialmente en Francia, lo que ha llevado a un endurecimiento de la postura del presidente Emmanuel Macron. Las discusiones sobre estándares ambientales y laborales también siguen siendo puntos sensibles, lo que podría influir en la implementación del acuerdo.