Mac Farlane y Brito lanzan empresa en el mercado global de GNL

Camuzzi Gas Inversora, dirigida por Alejandro Macfarlane y Jorge Brito, junto al grupo italiano liderado por Fabrizio Garilli, ha anunciado una ambiciosa inversión de U$S 3.900 millones para llevar adelante LNG del Plata, un innovador proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL). La iniciativa no solo promete revitalizar el sector energético argentino, sino que también posiciona al país en un competitivo mercado global.

Este proyecto transformador aprovechará la infraestructura existente durante los meses de baja demanda y desarrollará obras clave que permitirán transportar gas desde Vaca Muerta hasta el Puerto La Plata. Con un mercado que mueve más de U$S 500.000 millones al año, **LNG del Plata** se convierte en la primera iniciativa de gran escala liderada por un inversor local para ingresar al negocio internacional del GNL.

Un destacado aspecto del proyecto es el uso de un buque de licuefacción flotante (Floating LNG), capaz de procesar más de **9 millones de metros cúbicos de gas natural** diariamente, resultando en la producción de **2,4 millones de toneladas anuales de GNL**. Camuzzi no solo busca el negocio de exportación; también implementará una lógica dual para asegurar el suministro interno, especialmente en invierno, cuando la demanda energética se incrementa significativamente.

Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi Gas Inversora, y Jorge Brito.

Un Proyecto que Revoluciona el Sector Energético

Para hacer realidad este ambicioso plan, Camuzzi procederá a construir una nueva infraestructura de transporte entre Buchanan y Ensenada, incluyendo un gasoducto subacuático de 10 kilómetros y una plataforma offshore para el adecuado amarre del buque licuefactor. La compañía ya se encuentra en negociaciones con una firma internacional reconocida, lo cual resalta la magnitud global del proyecto. Las obras tienen como objetivo comenzar el próximo año, con operaciones comerciales iniciando en 2028.

Uno de los factores más innovadores es el aprovechamiento de la capacidad ociosa del sistema de gasoductos durante los meses de verano. «Entre septiembre y mayo, cuando la demanda disminuye, el sistema puede transportar gas desde Vaca Muerta hacia Buenos Aires. Este gas, en lugar de ser subutilizado, se destinará a la exportación, maximizando la rentabilidad del upstream argentino», afirmaron fuentes de la empresa.

Durante los meses invernales, la estrategia cambia: el GNL no será exportado, permitiendo así que el gas natural abastezca el mercado interno, lo que contribuye a reducir los costos del sistema eléctrico y a mejorar la seguridad energética.

Vaca Muerta como Pilar Estratégico Global

La incursión de Camuzzi en el mercado del GNL se alinea con una creciente tendencia de monetizar el gas de Vaca Muerta a nivel internacional. Con reservas que podrían satisfacer la demanda interna durante más de 150 años, esta formación se ha convertido en un activo clave para colocar a Argentina en el mapa energético mundial.

Macfarlane enfatizó la importancia del proyecto para la economía nacional: “No solo generará empleos y divisas, sino que también situará al país en el escenario energético global”, subrayó. Esta iniciativa refleja el creciente interés de actores locales e internacionales en desarrollar proyectos de GNL, en un contexto donde la seguridad energética y la diversificación de proveedores son esenciales.