Macri se pronuncia sobre el conflicto en la AFA: ‘Chiqui es el resultado de una decadencia’

Exigiendo una transformación radical en el fútbol argentino, Mauricio Macri arremetió contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, a raíz de la reciente sanción a Juan Sebastián Verón y su equipo, Estudiantes.

En medio de un panorama tenso, el exmandatario señaló que el fútbol nacional enfrenta un «proceso de deterioro». Sus declaraciones, realizadas en una entrevista con TN, resaltan la preocupación por el estado actual del deporte en Argentina.

Críticas a la AFA y su Liderazgo

Macri afirmó que «Chiqui es producto de una decadencia», enfatizando que se han acumulado incidentes desafortunados que han llevado al fútbol argentino a un punto crítico. “Vamos en contra de lo que está haciendo el mundo entero. Las consecuencias las vamos a seguir pagando”, advirtió el ex presidente, mostrando su preocupación por el rumbo que han tomado las decisiones en la AFA.

El Conflicto Tras la Sanción a Verón

Esta polémica surge tras la decisión de la AFA de sancionar a Juan Sebastián Verón y al plantel de Estudiantes tras un acto de protesta: un «pasillo de espaldas» en señal de descontento por la entrega del título de campeón a Rosario Central. La tensión se intensifica, ya que el gesto de protesta ha generado respuestas tanto en el ámbito deportivo como político.

La Oscuridad en el Fútbol Argentino

Macri advirtió que “algo tan apasionante como el fútbol está hoy sumergido en la oscuridad”. Su crítica se suma a una serie de cuestionamientos hacia la gestión de Tapia, quien ha tomado decisiones que, según el ex presidente, son «populistas aberrantes». Estas incluyen la suspensión de descensos y la inclusión de más equipos en Primera División, debilitando así la meritocracia y el sistema de competencia.

Una Sociedad Reflejada en el Deporte

El ex mandatario también destacó que el fútbol refleja la realidad social del país. “Lo que hizo Tapia es imperdonable”, exclamó, sugiriendo que el manejo actual del deporte no solo afecta a jugadores y clubes, sino que tiene repercusiones en la salud del fútbol argentino como un todo.