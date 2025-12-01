Maduro acusa a EE.UU. de querer robar el petróleo de Venezuela en carta a la OPEP

Maduro Llama a la OPEP: «Estados Unidos Amenaza Nuestra Soberanía Petrolera»

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha hecho un llamado urgente a la OPEP para que intervenga ante lo que considera una agresión estadounidense que pone en riesgo tanto la producción de petróleo de su país como la estabilidad del mercado global.

Un Comunicado en Busca de Apoyo Internacional Este domingo, Nicolás Maduro envió una carta al secretario general de la OPEP, Haitham al Ghanis, y a los más de 20 países miembros, solicitando apoyo para contrarrestar lo que califica de violaciones a la soberanía nacional impulsadas por Estados Unidos.

Agresión y Consecuencias Globales En su misiva, Maduro destaca las repercusiones negativas que las intervenciones estadounidenses han tenido en otros países productores de petróleo. Afirmó que Estados Unidos busca apoderarse de las vastas reservas petroleras de Venezuela mediante tácticas de fuerza militar. «Las consecuencias de sus acciones son bien conocidas a nivel mundial», reiteró el mandatario.

Violaciones de la Ley Internacional El gobierno de Maduro argumenta que las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe son una violación de las normativas internacionales, señalando que infringen la Carta de la ONU y otros tratados internacionales. Según la administración de Caracas, estas acciones están diseñadas para «desestabilizar» al país y afectar su capacidad de exportación.

Solidaridad entre Países Exportadores de Petróleo La carta de Maduro no solo alerta sobre la escalada de tensiones, sino que también pide a los miembros de la OPEP su apoyo ante lo que él considera una amenaza a la paz y seguridad regional. En su mensaje, reafirma la determinación de Venezuela de proteger sus recursos naturales frente a cualquier forma de presión o amenaza.

La Presión Militar de Estados Unidos La carta coincide con crecientes preocupaciones por la intensificación de la intervención militar estadounidense, que ha enviado una gran flota de buques de guerra al Caribe, incluyendo el portaviones más sofisticado del mundo. Mientras Washington asegura que su objetivo es combatir el narcotráfico, Maduro y varios observadores sostienen que la verdadera intención es promover un cambio de gobierno en Venezuela.

Impacto en el Aislamiento Aeroportuario de Venezuela El reciente cierre del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela, anunciado por el presidente Donald Trump, ha llevado a múltiples aerolíneas a cancelar sus vuelos, aumentando el aislamiento del país y dejando a muchos venezolanos varados en el extranjero.