Malasia reanuda búsqueda en alta mar del MH370 el 30 de diciembre

Tras más de una década sin pistas, el gobierno de Malasia anuncia el reinicio de la búsqueda del vuelo MH370. Expertos se lanzan al océano con la esperanza de desvelar el misterio que rodea a esta tragedia.

La Nueva Operación de Búsqueda

El Ministerio de Transporte de Malasia ha confirmado que a partir del 30 de diciembre se reiniciará la búsqueda en aguas profundas del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Esta noticia anima a los familiares de las 239 personas que desaparecieron junto al avión.

Detalles de la Agenda de Búsqueda

La búsqueda se llevará a cabo durante un período de 55 días por la empresa estadounidense Ocean Infinity, que se enfocará en áreas específicas del océano que cuentan con mayor probabilidad de encontrar el avión. Esta nueva fase de la búsqueda se había detenido en abril debido a condiciones climáticas adversas.

Compromiso del Gobierno Malasio

El gobierno de Malasia reitera su compromiso de proporcionar respuestas a los familiares afectados por esta tragedia, destacando la importancia de esta reanudación. Asimismo, se ha establecido un contrato “sin hallazgo, sin pago” con Ocean Infinity, que recibirá 70 millones de dólares únicamente si se encuentra algún vestigio del avión.

Historial de la Búsqueda

A pesar de una costosa búsqueda internacional que no arrojó resultados concretos, se han encontrado algunos restos en la costa de África Oriental e islas del Océano Índico. Aun así, el esfuerzo privado realizado por Ocean Infinity en 2018 tampoco llegó a identificar el paradero del vuelo.

Un Viaje Trágico

El vuelo MH370 despegó de Kuala Lumpur con destino a Beijing el 8 de marzo de 2014, pero desapareció de las pantallas de radar 39 minutos después de su despegue. A bordo viajaban 239 personas, incluyendo cinco niños y 12 miembros de la tripulación, la mayoría de los cuales eran de China, aunque también había pasajeros de Estados Unidos, Indonesia, Francia y Rusia.

Teorías Sobre el Destino del Vuelo

Los datos satelitales indican que el avión se desvió de su ruta y se adentró en el sur del Océano Índico, donde se cree que se estrelló. A medida que se reanuda la búsqueda, la comunidad internacional y los seres queridos de los pasajeros mantienen viva la esperanza de que se puedan resolver las incógnitas que rodean esta misteriosa desaparición.