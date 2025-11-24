Malcolm Young: Su enfermedad, su adiós y su legado eterno

AC/DC Regresa a Argentina: Recordando el Legado de Malcolm Young

Este año se conmemoran ocho años de la partida de Malcolm Young, cofundador de AC/DC, quien dejó una huella imborrable en la historia del rock. La icónica banda australiana pisa nuevamente suelo argentino en marzo de 2026.

Malcolm Young, que falleció el 18 de noviembre de 2017, fue el corazón creativo de AC/DC. Aunque su hermano Angus brillaba en el escenario, fue Malcolm quien aportó los inolvidables riffs que catapultaron a la banda al éxito global.

El Legado Musical de Malcolm Young

Con su papel como guitarrista rítmico, compositor y productor, Malcolm estuvo presente en todos los álbumes de estudio desde High Voltage (1975) hasta Rock or Bust (2014). Su influencia se refleja en cada canción del grupo durante ese período, trabajando mano a mano con Angus y los vocalistas Bon Scott y Brian Johnson.

Contribuciones Inolvidables

Su destreza en la guitarra no solo definió el sonido de AC/DC, sino que también lo hizo entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003, junto a sus compañeros de banda. El último recital de Malcolm tuvo lugar el 28 de junio de 2010, fecha que marca el fin de una era.

El Impacto de su Enfermedad y Retiro

En 2014, tras un comunicado de la banda que anunciaba un receso por problemas de salud, se hizo evidente la gravedad de la situación. Malcolm padecía demencia y su familia tomó la difícil decisión de ingresarlo a una residencia especializada, marcando su inevitable despedida de los escenarios.

Recordando a un Maestro

Tras su fallecimiento, Angus Young expresó su profundo aprecio, describiendo su conexión fraternal como única y destacando el legado eterno que dejó en la música. “Buen trabajo, Malcolm”, afirmó, un reconocimiento a su monumental aporte.

AC/DC Regresa a Buenos Aires

La banda tiene programadas tres presentaciones en el estadio River Plate, fijadas para el 23, 27 y 31 de marzo de 2026, como parte de su Power Up Tour. El último show en el país data de diciembre de 2009, por lo que la anticipación es alta entre sus fanáticos.

Apertura Especial y Conciertos Sold Out