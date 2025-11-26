¿Maltratos y blindaje? El polémico auto con chofer de Santiago Caputo

Polémica Renuncia en Economía: Caen Dos Funcionarios Vinculados a Escándalo de Licitaciones

Dos figuras clave del Ministerio de Economía han sido cesanteadas en medio de una investigación sobre irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta situación ha desatado tensiones en el entorno del Palacio de Hacienda y pone en tela de juicio el manejo interno del ministerio.

El 18 de noviembre, Ornella Calvete, una de las funcionarias del área tutelar en Tierra del Fuego, dejó su cargo. Su salida se vio acompañada cuatro días después por la renuncia de su pareja, Javier Cardini, quien ocupaba el puesto de subsecretario de Gestión Productiva. La decisión fue celebrada por sus colegas, quienes habían manifestado su descontento y amenazado con dimitir si no se tomaban medidas al respecto.

Acusaciones de Maltrato y Uso Inapropiado de Privilegios

Cardini fue alegado por ejercer un liderazgo opresivo y por utilizar un automóvil oficial con chofer sin tener el rango necesario para ello. Desde el entorno de Santiago Caputo, asesor presidencial, se han desestimado las vinculaciones entre Cardini y Caputo, afirmando que su nombramiento se produjo sin ninguna influencia especial.

La Relación Familiar y el Escándalo Judicial

Ornella Calvete es hija de Miguel Calvete, uno de los implicados en la causa. En su residencia se encontraron 700 mil dólares, lo que ha intensificado las miradas sobre su actuar. A pesar de que Cardini no está imputado directamente, su nombre aparece en documentos vinculados a la investigación judicial del fiscal Franco Picardi, que incluye escuchas telefónicas del padre de Ornella.

Influencia Empresarial y Críticas Internas

Cardini había sido designado gracias a su amistad con miembros del grupo empresario Neuss, identificado con Santiago Caputo. A menudo se refería a esta conexión para ejercer influencia dentro del ministerio. La situación se complicaba aún más con acusaciones de maltratos hacia su personal, lo que llevó a un ambiente laboral lleno de tensiones y malestar.

Consecuencias para el Ministerio y el Proceso Judicial

El secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, aún no ha decidido nombrar un reemplazo para la subsecretaría de Gestión Productiva, probablemente debido al ajuste estructural y las recientes desregulaciones en el ámbito económico. Mientras tanto, la causa judicial sigue avanzando, revelando más detalles sobre una presunta organización que manipulaba licitaciones en el sector de salud, involucrando a más de 15 exfuncionarios.

El desenlace de esta historia aún está por verse, pero las repercusiones en la política económica y la imagen del gobierno podrían ser significativas.