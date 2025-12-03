Manuel Adorni nombra a Aimé ‘Meme’ Vázquez como nueva vicejefa de Gabinete

Con un cambio significativo en la estructura gubernamental, Manuel Adorni trae nuevas energías al helmo de Gabinete designando a Aimé “Meme” Vázquez como su segunda al mando. Esta decisión promete redefinir el rumbo del equipo de trabajo en la busca de renovación y eficiencia.

El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha tomado una decisión sorprendente al nombrar a Aimé “Meme” Vázquez como su segunda al mando. Este movimiento marca un cambio importante en la administración, ya que Vázquez asume el rol tras el despido de José Rolandi, quien ocupó el cargo desde diciembre de 2023.

El Contexto del Cambio

José Rolandi sobrevivió a la salida de otros funcionarios gracias a su vinculación con el anterior jefe de Gabinete. Sin embargo, Adorni busca consolidar su propio equipo mientras se prepara para una nueva etapa de Gobierno. La llegada de Vázquez responde a la necesidad de contar con un perfil comunicacional fuerte, alineado con la visión del PRO.

Estructura del Nuevo Gabinete

Con este nombramiento, las secretarías de Prensa y Comunicación, bajo el mando de Javier Lanari, y de Ambiente y Turismo, donde permanece Daniel Scioli, se integrarán bajo la nueva Jefatura. También estarán a cargo las Secretarías Ejecutiva, de Relaciones Parlamentarias, de Innovación, Ciencia y Tecnología, y de Asuntos Estratégicos, fortaleciendo la coordinación de acciones en el Gobierno.

¿Quién es Aimé “Meme” Vázquez?

Aimé “Meme” Vázquez, aún sin un cargo formal, ya había ejercido influencia como mano derecha del vocero presidencial. Antes de esto, acumuló experiencia en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Aimé “Meme” Vázquez, nueva mano derecha de Adorni.

Desde 2011 hasta 2021, Vázquez ocupó distintos roles en organismos como el Ministerio de Educación y en la vicejefatura del Gobierno de Buenos Aires, bajo la gestión de Diego Santilli.

Conexiones Importantes

Su red de contactos es notable, ya que es nuera de Luis Betnaza, un destacado operador de Paolo Rocca en Techint. Junto a su esposo, compartiendo el nombre Luis Betnaza, fundó en 2023 Magma Sinergia SRL, una firma dedicada a marketing y servicios digitales.