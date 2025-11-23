Manuel Antonio Garretón: “La derecha es liderada por quienes se identifican con el legado de Pinochet”

La política chilena vive un momento de profunda polarización, donde las sombras de la dictadura aún influyen en los debates contemporáneos. El ascenso de liderazgos más radicales en la derecha refleja un clivaje que se ha transformado, pero que inexorablemente persiste.

La herencia de la dictadura en el debate actual

El especialista sostiene que la ruptura originada por el golpe militar de 1973 sigue siendo el clivaje central en la política chilena. En el plebiscito de 1988, la sociedad se dividió entre quienes apoyaban al régimen de Pinochet y quienes optaban por la democracia. Curiosamente, en las últimas elecciones, los porcentajes de apoyo a ambos bandos reflejan esta misma división: 44,1% para la derecha y 55,9% para la izquierda. Esto sugiere que, a pesar de los cambios, la memoria del pasado sigue influenciando la votación.

La transformación de la derecha chilena

El cambio en la representación de la derecha ha sido notable. Desde figuras más moderadas como Piñera, hoy la política chilena está dominada por líderes que se identifican abiertamente con el legado pinochetista. Este fenómeno se debe, en parte, a que el electorado ha cambiado, pero también a un contexto en el que las preocupaciones por la inseguridad y el orden han tomado protagonismo.

El impacto del estallido social de 2019

El estallido social de 2019 marcó un quiebre significativo en la política chilena. Las demandas sociales que surgieron durante este periodo demostraron un profundo descontento con la estructura establecida. Este movimiento no se organizó en torno a partidos políticos tradicionales, sino que emergió como una expresión colectiva que reflejaba una necesidad de cambio radical.

Un nuevo ciclo político

En medio de esta polarización, figuras como Franco Parisi emergen como representantes de un electorado desencantado con la política convencional. Parisi, un outsider, encuentra apoyo entre quienes buscan alternativas a la línea política tradicional y se presenta como un candidato poco convencional que promete poner al ciudadano en el centro de las decisiones.

El efecto de la influencia internacional

La relación entre Chile y potencias como Estados Unidos también juega un rol en este giro hacia la derecha. Aunque hoy no hay una intervención directa como en el pasado, el alineamiento ideológico de líderes como José Antonio Kast con figuras de la extrema derecha en otros países podría influir en la política chilena a largo plazo.

Un escenario enredado entre orden y desesperanza

El actual clima de miedo e inseguridad derivado de problemas sociales, democráticos y económicos, ha facilitado el ascenso de un liderazgo autoritario. El discurso de la derecha se ha centrado en la necesidad de restaurar el orden, apelando a un electorado que, cansado de la incertidumbre, busca respuestas simples a problemas complejos.