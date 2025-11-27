Mar del Plata anuncia sus primeros cuatro conciertos

Mar del Plata se Prepara para un Verano Inolvidable con Nuevos Shows y Aumento de Turistas

Un fin de semana largo histórico ha impulsado a Mar del Plata, con un notable incremento del 38% en la llegada de turistas. Con esta tendencia, la temporada estival promete ser emocionante, y ya se han anunciado los primeros espectáculos que embellecerán "La Feliz".

Los esperados conciertos tendrán lugar en Bendu, un innovador multiespacio que abrirá el 13 de diciembre en la antigua Manzana de los Circos. Este nuevo complejo abarca 35.000 metros cuadrados, diseñado para transformar el paisaje del área portuaria marplatense con actividades y shows para toda la familia.

La Grilla de Shows para el Verano La programación inicial incluye cuatro emocionantes presentaciones: El Plan de la Mariposa el 23 de enero, Circo y Los Persas el 24, La Delio Valdez junto a La K’onga el 25 y Divididos el 6 de febrero.

Un Espacio Moderno para Grandes Eventos El auditorio de Bendu tiene una capacidad para 6.000 personas, ideal para espectáculos de gran escala. También contará con una plaza de 3.000 metros cuadrados dedicada a entretenimiento infantil, equipada con juegos modernos, actividades gratuitas y el tobogán más alto de Mar del Plata, libre para todos.

Un Destino Comercial y Nocturno Bendu albergará más de 100 tiendas cuidadosamente seleccionadas, abarcando moda, accesorios, productos del hogar, salud, recreación y gastronomía. Además, se convertirá en el corazón de la vida nocturna marplatense, ofreciendo conciertos y recitales de primer nivel, junto a cómodas opciones de estacionamiento y accesos seguros para mejorar la experiencia del público.