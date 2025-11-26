Marca china presenta en Argentina nuevos autos híbridos y eléctricos

La automotriz china amplía su oferta en el país con innovadoras propuestas que van desde hatchbacks eléctricos hasta pickups medianas, ofreciendo opciones sostenibles y eficientes para todos.

Innovación y Sostenibilidad: La Propuesta de JAC Motors

JAC Motors ha dado un paso significativo en el mercado argentino con el lanzamiento de tres nuevos modelos: el EV 30X, un hatchback completamente eléctrico; el JS6 PHEV, un SUV híbrido enchufable; y la JAC T9, una pickup mediana automática. Representada en Argentina por Astrak, parte del Grupo Socma, la marca busca fortalecer su presencia en un sector en constante evolución.

EV 30X: Eficiencia y Modernidad

El EV 30X se presenta como una opción dentro del segmento B, compitiendo con modelos como el GWM Ora 03. Destaca por su diseño compacto y moderno, que incluye manijas al ras de la carrocería y llantas de 17 pulgadas. Además, ofrece un interior orientado al público joven, con una consola central elevada y un sistema de infoentretenimiento de última generación, ideal para trayectos urbanos, gracias a su autonomía eléctrica.

JS6 PHEV: La Revolución de las SUV Híbridas

El JS6 PHEV entra al competitivo mercado de las SUV híbridas enchufables, combinando la autonomía eléctrica para viajes cortos con un motor térmico que asegura un mayor alcance. Su diseño robusto se dirige a aquellos consumidores que buscan una opción eficiente sin renunciar a la comodidad. Este modelo representa una respuesta a la creciente necesidad de vehículos de bajas emisiones en Argentina.

JAC T9: Potencia y Estilo en el Segmento de Pickups

La JAC T9, una pickup que se posiciona por encima de la T8, cuenta con un chasis reforzado, una estética robusta y equipamiento premium. Con características como una gran parrilla frontal y llantas de 18 pulgadas, esta camioneta está diseñada para satisfacer tanto necesidades laborales como familiares, reflejando el compromiso de la marca con la calidad y la modernidad.

Un Futuro Prometedor para JAC Motors en Argentina

El lanzamiento de estos tres modelos es una clara señal del interés de JAC Motors por diversificar su gama en el mercado argentino. Ya conocidos por otros vehículos como el JS8 PRO y el JS2 FL, la automotriz continúa su misión de ofrecer opciones accesibles y tecnológicamente avanzadas, alineándose con la creciente demanda por soluciones sostenibles en movilidad.