Marcela Acuña rompe el silencio y denuncia la situación de otra presa tras el veredicto

Desde su celda en la Penitenciaría de Mujeres de Don Santiago, Marcela Acuña, condenada por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, sorprende al público con un mensaje inesperado: una carta en defensa de Luz Mía Bárbara Di Battista, conocida como “La Barby”, una mujer trans que lucha por sus derechos dentro del sistema penitenciario.

En su misiva, Acuña expresa su preocupación por la situación de “La Barby”, quien actualmente se encuentra en huelga de hambre en una alcaidía de hombres, a pesar de su identidad de género. El documento fue escrito a mano y llegó a manos del medio Perfil, revelando una faceta inesperada de la condenada.

Una Lucha por Derechos Humanos

“La Barby”, en huelga de hambre desde hace tres días, solicita ser trasladada a una cárcel de mujeres. Acuña enfatiza el deterioro físico de la detenida, quien ha perdido seis kilos durante esta protesta. Acuña menciona que su situación resalta la discrepancia entre los discursos institucionales sobre derechos de género y las realidades dentro de las cárceles argentinas.

¿Quién es Luz Mía Bárbara Di Battista?

Di Battista es una figura conocida en el ámbito criminal del noreste argentino. Sus antecedentes incluyen:

Robos a joyerías en varias provincias.

Una fuga espectacular de la comisaría de Resistencia en 2024.

Un robo millonario en Goya en 2019, que la llevó a ser la primera interna trans en una unidad penal femenina.

Actualmente enfrenta un proceso penal en Chaco, donde está recluida en un espacio destinado a hombres, contraviniendo la normativa que protege los derechos de las personas trans.

Un Mensaje que Trasciende su Condena

La carta de Acuña se publica poco después de que un jurado popular la encontrara culpable del femicidio de Strzyzowski. Sin mencionar su propio caso, utiliza esta ocasión para destacar un asunto que podría pasar desapercibido: la necesidad de respetar los derechos de los internos, en especial de aquellos que pertenecen a grupos vulnerables.

Con su carta, Acuña busca conectar con el público y generar empatía hacia las condiciones que viven los prisioneros, reafirmando su compromiso con una causa más grande que su propia situación judicial.