Marcelo Bechara, Empresario del Año en Punto a Punto

La comunidad empresarial de Córdoba se reunió para celebrar el compromiso y la labor de sus líderes en el desarrollo económico de la región, destacando a Marcelo Bechara como el Empresario del Año.

Una Noche de Celebración Empresarial

El evento, organizado por Punto a Punto, se llevó a cabo en el elegante Hotel Quinto Centenario y reunió a más de 400 asistentes, incluyendo destacados empresarios, figuras del ámbito político y miembros de la justicia.

Premios que Reconocen el Talento Local

Durante la gala, se otorgó el premio Trayectoria a Horacio Parga, representante del Grupo Edisur, en un evento que resalta la importancia del empresariado en la provincia. La velada culminó con el anuncio de Marcelo Bechara como el Empresario del Año, premiado por su notable contribución al desarrollo empresarial.

Otros Destacados de la Noche

Además de Bechara, quienes también fueron mencionados en la terna incluyen a Jaime Garbarsky, fundador de Grupo Ecipsa, y Luis Macario, presidente de UIC y socio de Gastaldi Hnos.

Premios 2025: Una Galería de Éxitos

A continuación, se listan los ganadores de las distintas categorías de este año: