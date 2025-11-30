Marcelo Bechara, Empresario del Año en Punto a Punto

Reconocimiento a la Innovación: Marcelo Bechara es el Empresario del Año en Córdoba
La comunidad empresarial de Córdoba se reunió para celebrar el compromiso y la labor de sus líderes en el desarrollo económico de la región, destacando a Marcelo Bechara como el Empresario del Año.
Una Noche de Celebración Empresarial
El evento, organizado por Punto a Punto, se llevó a cabo en el elegante Hotel Quinto Centenario y reunió a más de 400 asistentes, incluyendo destacados empresarios, figuras del ámbito político y miembros de la justicia.
Premios que Reconocen el Talento Local
Durante la gala, se otorgó el premio Trayectoria a Horacio Parga, representante del Grupo Edisur, en un evento que resalta la importancia del empresariado en la provincia. La velada culminó con el anuncio de Marcelo Bechara como el Empresario del Año, premiado por su notable contribución al desarrollo empresarial.
Otros Destacados de la Noche
Además de Bechara, quienes también fueron mencionados en la terna incluyen a Jaime Garbarsky, fundador de Grupo Ecipsa, y Luis Macario, presidente de UIC y socio de Gastaldi Hnos.
Premios 2025: Una Galería de Éxitos
A continuación, se listan los ganadores de las distintas categorías de este año:
- Empresa Exportadora del Año: TTE Transformadores
- CFO del Año: Claudia Beccaría (Ingenia)
- Emprendimiento del Año: Centro de Medicina Biomolecular (Instituto Oulton)
- Empresa Sustentable del Año: Ecovatio
- Startup del Año: Winclap
- Empresa Tecnológica del Año: Aipha-G
- Gestión de Capital Humano: Mundo Maipú
- Empresa Agroindustrial del Año: Akron
- Pyme del Año: Raulito
- Joven Ejecutiva del Año: Marilla Scaponetti (Electro Alem)
- Entrepreneur del Año: Gabriel Reusa
- CEO del Año: María Belén Mendé (R’Evolution Education Group, Siglo 21)
- Empresa del Año: Grupo Tagle
- Premio Trayectoria Punto a Punto de Oro: Horacio Parga (Grupo Edisur)