Marcelo Birmajer Estrena Su Nueva Novela: ‘La Línea Divisoria’

En el corazón del Mekong, un viaje que prometía ser tranquilo se convierte en una experiencia aterradora. Un capitán, un destino incierto, y la misteriosa marea azul buscan atrapar a los pasajeros en un relato inolvidable.

A los pasajeros del barco no les entusiasmó la convocatoria del capitán Fusako en cubierta. Luego de días complicados en el río Mekong, estas últimas horas habían sido un respiro, sin mareos ni picaduras de mosquitos. Sin embargo, el capitán interrumpió su calma al informar: “En poco tiempo alcanzaremos el Mar de la China, pero atravesaremos una turbulencia…”

Él se refería a la corriente conocida como El Dragón Purulento, un pasaje mencionado en las antiguas cartas de navegación de la región. “¿Qué implica eso?”, pregunta uno de los pasajeros. Pero el capitán frenó sus curiosidades: “No es asunto de ustedes”.

El Dilema en el Barco

Dingo, uno de los viajeros, había estado disfrutando un mate en medio del caos. “¿Puedo volver a mi camarote?”, expresó, buscando escapar de lo desconocido. Sin embargo, el capitán dejó claro que no había opciones: o enfrentaban la turbulencia juntos o se quedaban a la deriva.

El capitán, con un acento llamativo, describió la inquietante decisión: “Pueden arrojarse por la borda y nadar, con el riesgo de ser devorados, o quedar atrapados en la marea azul, de la que pocos regresan.”

Encuentros Inesperados

Dingo y Diadema, una mujer porteña de Belgrano, cruzaron miradas. Mientras ella emprendía un viaje investigativo sobre Ho Chi Minh, Dingo había ganado su pasaje en una rifa, desatando en ambos una dinámica inusual. “¿Qué pasará si regreso a mi camarote?”, insistió Dingo, solamente para recibir una respuesta contundente del capitán. La tensión incrementó mientras el barco se veía atrapado en medio de un océano que los consumía.

La Desaparición y Su Consecuencia

Finalmente, en un impulso lleno de desesperación, Dingo saltó al agua, enfrentándose a la marea. Mientras luchaba con las bitezas de las algas, una misión especial lo aguardaba en la orilla. Mientras tanto, la afortunada Diadema se entregó al misterio de la turbulencia, sin saber nunca más de su par.

De vuelta en Paternal, la rutina de Dingo lo mantenía en constante reflexión sobre Diadema y lo ocurrido en el barco. “¿Habría otra dimensión donde ella continuara su vida?”, se preguntaba sin cesar. Sin embargo, el destino les tenía preparadas varias sorpresas.

Un Reencuentro Sorprendente

Un día, tras terminar otro largo día en el rascacielos de Puerto Madero, Dingo se encontró con Diadema en un colectivo. La sorpresa fue mutua en un encuentro que parecía sacado de una novela. Ella, ahora enfrentando un nuevo drama familiar, no logró ocultar su sorpresa al verlo.

A pesar del cambio en sus vidas, Diadema evitó entrar en detalles sobre lo que ocurrió en el barco, manteniendo el secreto del Dragón Purulento. Sin embargo, Dingo, lleno de curiosidad y emociones, deseaba comprender lo que había sucedido en sus vidas. La tensión entre ambos creció, estableciendo un vínculo nuevo.

Un Amor en Tiempos Difíciles

Mientras ambos intentaban entender sus sentimientos, Diadema enfrentaba el duelo por su padre y los recuerdos del Dragón Purulento. A pesar de las circunstancias, Dingo veía en ella una belleza serena, dispuesta a compartir un camino juntos, aunque solo fuera momentáneamente.

La tristeza de su pasado pronto se transformó en una promesa de futuro. Sin embargo, las viejas relaciones y los ecos del pasado amenazaron su nuevo comienzo. Cuando Dingo propuso vivir juntos, Diadema eligió un camino diferente, mostrando que a veces la vida está llena de elecciones inesperadas.

Desenlaces Impredecibles

A medida que Dingo se adentró más en su vida, comenzó a comprender que a veces el amor es efímero y que las decisiones no siempre resultan como uno espera. La presencia de otra persona en la vida de Diadema lo dejó con una mezcla de sentimientos, reflejando esa línea difusa entre el pasado y el presente.

Mientras miraba desde las alturas hacia el bullicio de la ciudad, Dingo comprendió que cada elección es un hilo que entrelaza destinos, separándolos y uniéndolos en la vasta trama de la vida.