Marcha en Roma: Thunberg y Albanese encabezan la movilización global por Palestina

Activistas de renombre se unieron para exigir justicia y poner de manifiesto la situación crítica en Gaza, en una manifestación que resonó en todo el mundo.

Una Marcha que Unió a Miles

En el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, la activista climática Greta Thunberg y la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, encabezaron una masiva marcha en Italia, acompañados por cientos de manifestantes, incluidos destacados defensores como Thiago Avila, quien participó en la flotilla hacia Gaza en agosto.

Exigiendo un Alto a la Complicidad Militar

La protesta, organizada por el sindicato grassroots USB, reunió a miles en las calles, manifestándose contra el aumento del gasto militar por parte del gobierno italiano y en solidaridad con Gaza. Los organizadores denunciaron la complicidad de Italia con Israel y hablaron abiertamente sobre la genocidio en Palestina, demandando el cese inmediato de toda cooperación militar.

Un Mensaje de Urgencia en la Conferencia «Rebuild Justice»

Antes de la marcha, Thunberg y Albanese asistieron a la conferencia «Rebuild Justice», organizada por el Global Movement to Gaza en la Universidad Roma Tre. Thunberg recibió una ovación tras su discurso, donde abordó la crítica situación en Gaza y la responsabilidad de las instituciones internacionales.

«Los mismos organismos internacionales están reconociendo lo que los palestinos han dicho todo el tiempo: que está ocurriendo un genocidio», advirtió Thunberg, enfatizando la necesidad urgente de terminar con la complicidad financiera y militar. La activista subrayó que «el alto el fuego se viola constantemente y los palestinos siguen siendo atacados».

Denuncias sobre la Cobertura Mediática

Junto a Thunberg, Albanese criticó la forma en que los medios de comunicación suprimen la realidad en los territorios ocupados. «Temo que el genocidio continúe, gracias a la censura de la verdad», alertó, recordando que «más del 50% de la Franja de Gaza está ocupada por tanques israelíes» y que en Cisjordania, «donde no hay Hamas», más de 1,200 personas han perdido la vida desde el 7 de octubre de 2023.

Un Llamado a la Acción por Parte de Albanese

Al final de su intervención, Albanese hizo un llamado a Italia y a la Unión Europea: «Deben detener la transferencia de armas, realizar ejercicios militares con Israel y el comercio de tecnologías que puedan alimentar los crímenes en curso».

Solidaridad Global por Gaza

Las marchas no solo tuvieron lugar en Italia, sino también en importantes ciudades del mundo. Miles de personas se reunieron en lugares como Dublín, Ginebra, París, Londres, Berlín, Estocolmo, São Paulo y Estambul, todos unidos en solidaridad con Gaza y Palestina.

Recordando un Hito Histórico

Este 29 de noviembre marca el 77° aniversario de la adopción del Plan de Partición de la ONU para Palestina, que se tradujo en el retiro gradual de las tropas británicas y en la creación de los Estados palestino e israelí. Sin embargo, meses después, lo que los palestinos conocen como la Nakba dejó a 750,000 personas, en su mayoría árabes, desplazadas y miles asesinadas.