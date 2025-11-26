Mareas Rojas en Chubut: Descubre las Zonas Vedadas

La medida se mantiene en vigor debido a altos niveles de toxicidad en los productos marinos en las costas patagónicas.

El Gobierno de Chubut, a través de la Secretaría de Pesca, ha reafirmado la vigencia de la veda para la extracción de moluscos bivalvos y gasterópodos en las zonas de los Golfos San José, Nuevo y San Matías. Esta decisión responde a la detección de niveles peligrosos de toxicidad, que representan un riesgo para la salud de los consumidores.

Niveles de Toxicidad y Seguridad Alimentaria

Los últimos análisis han revelado que los índices de Toxina Paralizante de Moluscos (TPM) superan las 400 unidades ratón, lo que vuelve a confirmar la inadecuación de estos alimentos para el consumo humano.

Ante esta situación, las autoridades solicitan a la población respetar estrictamente la prohibición de extracción y consumo de varios tipos de moluscos, incluidos la cholga, vieyra, almeja, mejillón, navaja, panopea y ostra, así como de gasterópodos como los caracoles.

Consejos para la Población

Además, se aconseja a los ciudadanos evitar la compra de estos productos a través de canales no regulados, para asegurar la integridad de la cadena de suministro y la salud pública.

Prevención y Control: Un Esfuerzo Conjunto

Este plan de veda es parte de un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Pesca, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, así como las Secretarías de Salud y de Ambiente. Su objetivo es proteger la salud de la comunidad patagónica y asegurar que los productos del mar sean seguros para el consumo.

Es crucial recordar que las toxinas provenientes de la marea roja no alteran el color, sabor ni aspecto de los moluscos, y no se eliminan mediante la cocción ni el uso de condimentos ácidos como vinagre o limón.

Para más detalles sobre las medidas vigentes y la situación, los interesados pueden consultar la página oficial de la Secretaría o comunicarse al 107 en caso de emergencias médicas.