Mario Alarcón: «El cine es una ruleta, siempre es un juego de azar»

A lo largo de su trayectoria, Mario Alarcón ha conquistado el corazón del público argentino con su versatilidad actoral y su carisma único. En esta entrevista, comparte anécdotas y reflexiones sobre su vida en el escenario y la pantalla grande.

UnActor de Todos los Géneros

Mario Alarcón ha recorrido una amplia variedad de roles que van desde el teatro independiente hasta el cine comercial. Su participación en la emblemática obra «La Vis Cómica» y en la aclamada película «El secreto de sus ojos» son ejemplos claros de su talento multifacético. El actor también dejó su huella en la serie «Los Simuladores», consolidándose como una figura icónica en la actuación argentina.

Personajes que Impactan

Su reciente participación en «El portal», dirigida por Mariano Argento, destaca su habilidad para dar vida a personajes complejos. Alarcón interpreta a un consorcista intrigante y su reflexión sobre el carácter de este tipo revela una verdad profunda sobre la naturaleza humana: «Son personas normales pero siempre aparecen en circunstancias raras».

Recuerdos de Alfredo Alcón

Alarcón comparte una anécdota entrañable sobre su mentor, Alfredo Alcón. Recuerda cómo, a pesar de su estrellato, Alcón era un compañero accesible y cercano. «Era como un par, rompía la mística que todos le atribuían», relata, enfatizando la humildad y cercanía del legendario actor argentino.

Un Amante del Cine

Como ferviente cinéfilo, Alarcón disfruta asistir a cines independientes donde puede explorar producciones menos comerciales. Se confiesa fanático de los chocolates que siempre compra antes de cada función, lo que añade un toque nostálgico a su experiencia cinematográfica.

Reflexiones sobre el Éxito

Con el regreso de películas con aspiraciones a los premios Óscar, Alarcón no pierde la oportunidad de prepararse para disfrutar de cada nuevo estreno que pueda ofrecer sorpresas. Confiesa que, al igual que en su carrera, el cine es una ruleta: a veces, el público decide qué personaje perdura en la memoria.

La Importancia de la Honestidad

Mario enfatiza la necesidad de ser verdadero en las críticas, tanto desde el escenario como en la vida. «Prefiero una conversación honesta sobre lo que me gustó o no», afirma, destacando que la autenticidad siempre debe prevalecer en el mundo del espectáculo.

El Legado de un Gran Actor

Mario Alarcón continúa siendo una figura central en el teatro argentino, demostrando que su profunda conexión con los personajes excede el simple acto de actuar. Su legado no solo radica en los personajes que ha interpretado, sino también en la calidez humana que irradia fuera del escenario.