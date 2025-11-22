Marjorie Taylor Greene: ¿La líder que pudo haber desafiado a Trump?

En un giro inesperado de los acontecimientos en Washington, recientes eventos han sacudido la política estadounidense, dejando a muchos con la boca abierta.

Las últimas 48 horas han sido un torbellino político. La presentadora Rachel Maddow, conocida por su enfoque liberal, asistió al funeral del exvicepresidente Dick Cheney, lo que dejó a los analistas asombrados. Por otro lado, Donald Trump sorprendió al mundo al abrazar a Zohran Mamdani, un socialista democrático y posible próximo alcalde musulmán de Nueva York, en un acto que pareció romper barreras.

Greene Cierra la Puerta en la Cámara de Representantes

En un inesperado giro, Marjorie Taylor Greene, quien había sido aliada de Trump, dejó perplejo al establecimiento político al anunciar su renuncia a la Cámara de Representantes. «Es una gran noticia para el país», dijo Trump, mostrando su aprobación ante la decisión de Greene.

Desafíos para Trump en su Mandato

Los recientes eventos también llegan en un momento crítico para un presidente cuyo índice de aprobación se encuentra en caída libre. Mientras los demócratas celebran victorias en las elecciones y el Partido Republicano parece encontrar una nueva voz, el panorama se complica para Trump. La situación se torna aún más tensa con la especulación de que podría estar elevándose a la categoría de «pato cojo».

El Retiro de Greene: ¿Un Símbolo de Inestabilidad?

La renuncia de Greene podría señalar un cambio en el delicado equilibrio dentro del Partido Republicano. Al igual que otros disidentes como Liz Cheney y Adam Kinzinger, su salida refleja un entorno cada vez más hostil para aquellos que eligen desafiar a Trump.

Trump y la Consolidación del Partido Republicano

Trump ha solidificado su control sobre la base republicana, empujando a aquellos que se atreven a oponerse a él hacia la salida. Su respaldo puede ser decisivo en las primarias, como quedó demostrado cuando respaldó a un rival de Cheney en Wyoming, lo que resultó en su derrota.

El Impacto de la Decisión de Greene

Greene, que ha enfrentado ataques y amenazas tras sus desacuerdos con Trump, optó por no someterse a una peligrosa contienda primaria. “No quiero que mi distrito soporte una primaria hiriente por parte del presidente”, expresó, utilizando una metáfora poderosa que ha resonado ampliamente.

La Posible Nueva Trayectoria de Greene

Su renuncia ha suscitado especulaciones sobre futuros movimientos políticos. Algunos creen que está considerando una candidatura presidencial en 2028, aunque ella misma ha declarado que se trata de «gossip infundado».

De la Controversia a la Reflexión

A pesar de su antiguo comportamiento controvertido, Greene parece estar abriendo la puerta a una nueva perspectiva. En una reciente declaración, reconoció que participar en la política tóxica era «muy perjudicial para nuestro país». Sin embargo, muchos se preguntan si este cambio de enfoque será realmente efectivo fuera de Washington.