Marlene Balbuena triunfa en su debut profesional en Uruguay

La destacada luchadora comodorense Marlene Balbuena se impuso por puntos a la colombiana Karen Omen en el prestigioso festival de Artes Marciales Mixtas «Samurai Fight House», realizado en Montevideo, Uruguay. Este triunfo marca un inicio prometedor en su carrera profesional.

Un Debut Triunfal en el Escenario Internacional

Representando al Dojo Samurai bajo la dirección de Axel Hernández, Balbuena llevó a cabo una impresionante actuación en la categoría de 57.1 kilos. El evento, que tuvo lugar en el Centro Entrenamiento de Deportes de Combate (CEDEC), consolidó su lugar en una de las competencias más relevantes de Sudamérica.

Un Desafío Ante una Rival Talentosa

Con su sobrenombre “La Frutillita”, Balbuena se enfrentó a Omen, quien contaba con un récord de ocho victorias, en su mayoría por knock-out. A pesar de la experiencia de su oponente, Marlene superó las expectativas y logró mantenerse firme en el combate.

Detalles del Combate

Axel Hernández, su entrenador, compartió su satisfacción por el rendimiento de Balbuena, quien no solo dominó el primer round, sino que también tuvo un momento clave en el tercero, donde logró derribar a su adversaria. “Fue un combate controlado donde Marlene mostró su capacidad y determinación”, indicó Hernández.

Sentimientos de Orgullo y Gratitud

Tras su victoria, Balbuena expresó su alegría por representar dignamente a Comodoro Rivadavia y a la Argentina. “Llevarme esta victoria es un sueño cumplido. Espero seguir trabajando para enfrentar nuevos retos el próximo año”, afirmó con entusiasmo.

Agradecimientos y Futuro Brillante

La luchadora no dejó de mostrar gratitud a su equipo, destacando el apoyo de Comodoro Deportes. “Gracias a todos por las buenas vibras y la motivación. Me siento lista para seguir creciendo en este deporte”, concluyó Balbuena.



