Marta González: «La actuación es un juego ritual»

Con 81 años, Marta González se enfrenta a desafíos que pocos podrían imaginar, pero su pasión por la actuación y su espíritu indomable la mantienen en pie. Acompáñanos a conocer su inspiradora historia mientras recorre Argentina en una gira teatral junto a Rodolfo Ranni.

Un Viaje de Vida y Actuación

Marta González, tras enfrentar múltiples adversidades, sube al escenario con una risa contagiosa y una profunda fuerza interior. Recientemente arribó a Esperanza, Santa Fe, para presentar “Negociemos”, una obra que relata una historia de amor entre dos ancianos.

Fuerza ante la Adversidad

“Recibimos muchas dificultades en la vida, pero siempre es posible encontrar un sentido”, afirma. A lo largo de su vida, ha lidiado con cancer, la pérdida de un hijo y un accidente cerebrovascular, sin embargo, nunca ha permitido que estas experiencias la detengan.

El Poder del Teatro

Para Marta, el escenario representa más que un trabajo: es un refugio. “En el escenario dejo atrás mis preocupaciones y me transformo en un personaje”, explica. Esa capacidad de actuar le ha proporcionado un propósito, ayudándola a sobrellevar su dolor.

Reflexiones sobre la Vida y la Muerte

La conversación con Marta revela su luchadora perspectiva sobre la vida. “No temo a la muerte, sino al sufrimiento de quienes amo”, comparte. Su fe y conexión con Dios la impulsan a seguir adelante, transformando su sufrimiento en fuerza para ayudar a los demás.

Tema de Actualidad: Política y Esperanza

Además de hablar de su vida, Marta expresa su preocupación por el estado actual de Argentina. “He pasado por muchas crisis, pero esta me duele mucho”, reflexiona. Siempre optimista, espera un futuro mejor para el país, en medio de un contexto complejo.

Un Legado de Amor y Humor

El humor ha sido su salvavidas. “Soy de las que convierten lo grave en risa para poder sobrellevarlo”, dice Marta entre risas. Cada presentación es un homenaje a la vida, y su mensaje es claro: “La vida es un regalo, lo importante es disfrutarlo”.

Un Mensaje de Superación

Enfrentando cada día con valentía, Marta González invita a todos a encontrar la luz en la oscuridad. “Aún hay motivos para sonreír, y mientras me pidan que siga actuando, aquí estaré”, concluye, con una sonrisa que irradia esperanza.