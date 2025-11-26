Martín Llaryora se prepara para cirugía por hernia epigástrica

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, anunció en sus redes sociales que se someterá a una cirugía para tratar una hernia epigástrica. La intervención está programada para este jueves en el Hospital San Roque.

El mandatario explicó que se le realizará una hernioplastia epigástrica, un procedimiento que no requiere hospitalización. «Los médicos detectaron la hernia y, tras la operación, continuaré cumpliendo con mis deberes, respetando siempre lo indicado por el equipo médico», aseguró.

El contexto de salud en la política cordobesa

Esta noticia llega en un momento en el que varios funcionarios cordobeses enfrentan problemas de salud. El exgobernador Juan Schiaretti será operado este viernes en la Fundación Favaloro de Buenos Aires debido a una intervención cardíaca programada para reemplazar su válvula aórtica. Schiaretti, de 76 años, confirmó que el procedimiento se realiza tras la recomendación de sus médicos.

“Este viernes 28 seré sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo”, declaró Schiaretti en sus redes sociales.

Salud del intendente de Córdoba

Por su parte, el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, también tuvo que solicitar licencia debido a la detección de «células tumorales malignas». Fue operado para realizar la extracción de la próstata en un procedimiento considerado curativo. Según el secretario de Salud de la Municipalidad, esta afección es común en hombres mayores de 50 años.

“El intendente ha retomado sus actividades habituales luego de la intervención”, comunicaron desde su oficina, destacando la buena evolución de su salud.

La operación de Passerini tuvo lugar el 30 de octubre, tras la cual permaneció internado algunos días, momentáneamente reemplazado por el viceintendente, Javier Pretto, hasta su regreso al cargo el 13 de noviembre.

Estos episodios de salud resaltan la vulnerabilidad humana, incluso en figuras públicas, y ponen de relieve la importancia de la atención médica oportuna en todos los sectores de la sociedad.