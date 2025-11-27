Martín Llaryora se someterá a cirugía de hernia abdominal este jueves

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se someterá a una cirugía programada por una hernia abdominal, sin necesidad de internación, y mantendrá su actividad desde casa tras un breve reposo.

Este jueves 27 de noviembre, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, iniciará un procedimiento ambulatorio en el Hospital San Roque, donde se le realizará una intervención para reparar una hernia abdominal. Este centro de salud, ubicado en el Polo Sanitario de Bajada Pucará, es reconocido por su atención médica de calidad.

La cirugía es de mediana complejidad y se llevará a cabo utilizando una malla de polipropileno, un método considerado estándar para facilitar una recuperación saludable y evitar complicaciones postoperatorias. El doctor Fabián Lerda liderará el equipo quirúrgico, supervisado por la doctora Gabriela Nis, directora del hospital.

Una Recuperación Ágil y Eficiente

Un aspecto relevante de esta cirugía es que Llaryora no requerirá internación; podrá regresar a su hogar el mismo día. Se estima que deberá realizar un reposo estricto de alrededor de una semana, durante la cual se abstendrá de participar en actividades públicas, tales como inauguraciones o eventos oficiales. A pesar de esto, continuará cumpliendo sus responsabilidades desde casa, atendiendo asuntos de gestión de forma remota, según informaron desde su entorno.

Hospital San Roque: Un Pilar de la Salud Provincial

El Hospital San Roque se destaca por su servicio de cirugía departamental, que abarca áreas especiales como Pared Abdominal, Coloproctología, y Cirugía Bariátrica. Actualmente, el jefe del servicio, doctor Ricardo D’Andrea, se encuentra de licencia.

La Salud de los Líderes Políticos en Córdoba

La operación de Llaryora ocurre en un momento donde otros líderes de la política cordobesa también enfrentan desafíos médicos. El exgobernador Juan Schiaretti se someterá a una intervención cardíaca programada el 28 de noviembre en la Fundación Favaloro de Buenos Aires.

El procedimiento a realizarse es la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, conocido como TAVI, una técnica mínimamente invasiva para tratar la estenosis aórtica.

Recuperación de Daniel Passerini

Por su parte, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, ha regresa a su actividad pública luego de haber estado en recuperación tras una operación por cáncer de próstata. Passerini se sometió a una prostatectomía radical el 30 de octubre y retomó sus funciones el 13 de noviembre, tras un reposo de dos semanas motivado por el hallazgo de células tumorales malignas en un chequeo rutinario.