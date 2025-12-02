Martín Menem y su apoyo al equipo de ‘Chiqui’ Tapia: ¿Por qué lo hace?

La camiseta de Barracas Central lleva un logo que trasciende lo deportivo: Gentech, la firma de suplementos creada por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y figura clave en el entorno de Karina Milei. Descubramos el entramado detrás de esta alianza.

Un Logo que Habla de Relaciones de Poder

La presencia de Gentech como sponsor en el club de la familia Tapia no es un simple detalle. Esto destaca la conexión entre Martín Menem y «Chiqui» Tapia, evidenciando que Barracas Central opera como prolongación del poder del presidente de la AFA. La intersección entre política y fútbol se hace evidente, ya que Menem, además de ser una figura política clave, posee una empresa que realiza negocios en el entorno de la AFA.

Relaciones que Traspasan Fronteras

Los vínculos de Tapia son amplios. Aunque Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzzenegger, lo tienen en la mira, en el Gobierno, Menem y Diego Santilli son sus principales aliados. Santilli, quien conoció a Tapia durante su gestión en el Gobierno porteño, mantiene un vínculo significativo con él a lo largo de los años.

Gentech y su Rol en el Ecosistema Deportivo

La empresa de suplementos, Gentech, se posiciona como un segundo sponsor de Barracas Central, lo que resalta la relación de Menem con el mundo del fútbol. Estos lazos no solo se limitan al ámbito deportivo, sino que también reflejan una sociedad de intereses evidente para todos.

Conexiones Políticas

Tapia goza de una relación privilegiada con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien lo nombró presidente del Ceamse. Este cargo vital le otorga acceso a los principales intendentes del conurbano, fortaleciendo aún más su influencia en la política provincial.

Actividades con Intendentes

Recientemente, Tapia se reunió con varios intendentes de la provincia para presentar un informe de gestión. La presencia de veinte intendentes demuestra la red de contactos y el poder que ejerce en el ámbito político, resaltando su importancia tanto en el fútbol como en la política local.