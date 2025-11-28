Martín Simonetta: A un paso de un acuerdo histórico entre naciones

La Argentina se encuentra en un momento crucial en su relación con Mercosur, Europa y Estados Unidos, según el economista Martín Simonetta. Con más de 25 años de negociaciones, este acuerdo podría transformar el papel de Sudamérica en el comercio mundial.

En diálogo con Canal E, Simonetta destacó la relevancia histórica que tendría la firma de un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. “Estamos ya en la antesala de un acuerdo muy relevante en la historia de nuestros países”, enfatizó.

El Acuerdo y sus Perspectivas para Sudamérica

Simonetta subrayó que la posibilidad de un entendimiento entre Mercosur y la UE podría redefinir el comercio en la región. Recordó que, durante el siglo XIX y principios del XX, Argentina prosperó gracias a sus exportaciones agropecuarias hacia Europa. Sin embargo, el cierre de este mercado tras la Segunda Guerra Mundial afectó drásticamente la economía argentina.

Hoy en día, la producción alimentaria europea, que depende de mano de obra abundante, se enfrenta a dificultades competitivas. Francia, según Simonetta, muestra resistencia al acuerdo debido a su estructura agrícola, mientras que Alemania se posiciona a favor de un pacto modernizador. “No nos durmamos, porque el mundo va rápido”, advirtió el economista respecto a la urgencia de avanzar.

La Dinámica Regional: Brasil, Estados Unidos y China

Simonetta también analizó el papel de Estados Unidos en este contexto. Aclaró que un acuerdo entre Mercosur y la UE no presenta conflictos con la relación bilateral entre Argentina y Washington. “El verdadero desafío radica en Brasil, cuya creciente colaboración con China genera tensiones en el ámbito geopolítico”, comentó.

Este alineamiento de Brasil dentro de los BRICS contrasta con la postura diplomática y comercial de Argentina, lo que podría generar fricciones internas en Mercosur.

En relación con las exigencias de trazabilidad que plantea Francia para los productos argentinos, Simonetta señaló que son aspectos más políticos que técnicos. Aun así, la presión de sectores agrícolas de diferentes países, como Polonia e Irlanda, complica el panorama. Sin embargo, el impulso alemán busca establecer fuertes alianzas alimentarias con Sudamérica.

Un Mercosur Consolidado y su Potencial Exportador

El reciente ingreso de Bolivia fortalece a Mercosur, que ya es un actor clave en el comercio sudamericano. “Esta región, debido a su extensión y capacidad exportadora, es de vital importancia en el mapa global”, afirmó Simonetta.

A pesar de la competencia internacional, la relación entre Europa y Estados Unidos se caracteriza por intereses contradictorios, especialmente con la influencia creciente de China en la región.