Martín Vizcarra, expresidente de Perú, condenado a 14 años de prisión

Condenan a Martín Vizcarra, expresidente del Perú, a 14 años de prisión por corrupción

El exmandatario es acusado de haber recibido sobornos durante su tiempo como gobernador, lo que desencadenó un amplio escándalo en el país.

Martín Vizcarra, ex presidente de Perú, ha sido sentenciado a 14 años de prisión tras ser encontrado culpable de cohecho, relacionado con la recepción de aproximadamente 680,000 dólares de empresas constructoras durante su mandato como gobernador de Moquegua.

Detalles de la condena

La Corte Superior Nacional ha impuesto, además, una inhabilitación de 9 años para desempeñar cargos públicos. La jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, expuso que Vizcarra actuó de manera ilegal al utilizar su cargo para favorecer a las constructoras a cambio de sobornos.

Reacción de Vizcarra

A través de su cuenta de X, Vizcarra expresó que su condena es una forma de venganza por desafiar a un “pacto mafioso”, afirmando que no se dejará intimidar. “Me han vacado, me han inhabilitado y ahora me encierran. ¿Tanto temen a Vizcarra?”, cuestionó.

Los casos de corrupción

Vizcarra enfrenta acusaciones por presuntos sobornos relacionados con dos importantes proyectos en la región de Moquegua, gestionados en 2014. El primero, denominado «Lomas de Ilo», busca la expansión agrícola en la región, un proyecto que ha sufrido múltiples retrasos. El segundo involucra la construcción de un nuevo edificio para el Hospital Regional de Moquegua, el cual ha experimentado altos sobrecostos.

Detalles de la sentencia

La sentencia detalla que Vizcarra pasará 6 años en prisión por sus acciones en el caso «Lomas de Ilo» y otros 8 años por el proyecto del hospital. Su defensa ya ha anunciado que apelará la decisión judicial.