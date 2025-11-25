Más allá de Alberto y Mauricio

Reunión Clave entre el Gobierno y la Ciudad: ¿Se Acercan Soluciones a la Deuda?

El Gobierno convoca a la Ciudad a una crucial reunión este martes en el Ministerio de Economía, con el objetivo de abordar las condiciones de pago de la deuda que mantiene con la administración porteña. Este encuentro se realiza solo dos semanas después de la última cumbre entre funcionarios de ambos gobiernos.

El diálogo se enmarca en un intento por acercar posiciones tras un reciente intercambio entre representantes del oficialismo. En esta ocasión, la reunión será de perfil más bajo en comparación a la anterior, que contó con la presencia de Luis Caputo y Jorge Macri. Sin embargo, se espera la participación de equipos técnicos: la subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial, Valeria Sánchez, representará al Gobierno, mientras que el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, lo hará por parte de la Ciudad.

Expectativas sobre la Deuda Nueva de 280.000 Millones

Una de las cuestiones centrales a discutir es la nueva deuda de $280.000 millones, acumulada desde agosto, que la Ciudad considera resultado de un «incumplimiento» por parte del Gobierno nacional. Esta suma corresponde a transferencias que no se realizaron en julio, agosto y septiembre, vinculadas a un coeficiente del 1,55%, estipulado por la Corte Suprema, que debía abonarse en cuatro pagos semanales.

Tensiones entre Nación y Ciudad

Si bien el Gobierno sostiene haber cumplido con sus obligaciones, la Ciudad ha manifestado su descontento por demoras y pagos inferiores a lo acordado, aspecto que podría resolverse con mayor facilidad en esta reunión. Sin embargo, la situación se complica por la discusión sobre el pago del 2,95% global que se pactó, cuestión en la que la Ciudad arrebata la postura de que debería ser del 3,5%, algo que el Gobierno rechaza, argumentando cambios en la masa coparticipable.

Dificultades para el Acuerdo Final

Otro tema candente es el reclamo de la Ciudad de recuperar US$6.000 millones, supuestamente adeudados desde septiembre de 2020, tras decisiones unilaterales del presidente Fernández. Asimismo, reclaman que el 1,55% actualmente se pague de forma más estructural dentro del presupuesto del 2026, ya que, según el oficialismo, se encuentra sólo en «gastos reservados».

Impacto Legislativo en la Relación Nación-Ciudad

La relación entre ambos niveles de gobierno está marcada por diversas tensiones, que se reflejan también en el ámbito legislativo. La próxima votación del Presupuesto de la Ciudad y la elección de autoridades en el ex Concejo Deliberante pueden complicar aún más el panorama, dado que la Libertad Avanza (LLA) tendrá más representantes que el PRO, lo que supone un nuevo menú de desafíos en el ámbito legislativo.