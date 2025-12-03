Más allá de la Ideología

Catamarca da un giro: Diputados abandonan el peronismo para formar "Elijo Catamarca"

Un cambio significativo se produce en la escena política de Catamarca, donde tres diputados, encabezados por Sebastián Nóblega, han decidido dejar el bloque de Unión por la Patria, asegurando que esta movida responde a la necesidad de priorizar las agendas provinciales en un Congreso fragmentado.

En una serie de decisiones que marcan un hito en la política local, Sebastián Nóblega y sus colegas, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot, han dejado su bancada para constituir un nuevo grupo, “Elijo Catamarca”. Esta ruptura se produce en un contexto de competitividad política, donde La Libertad Avanza logra hacerse con la primera minoría en Diputados, arrebándole este puesto al peronismo.

La ruptura del bloque y sus implicaciones

Las declaraciones de Nóblega, en diálogo con El Destape Radio, enfatizan que su separación de Unión por la Patria no es ideológica, sino una estrategia necesaria. “La gente ha elegido, ha votado. Nuestra provincia no desdobló elecciones, y ahora estamos aquí para defender su voz en el Congreso”, subrayó el diputado.

La nueva conformación legislativa

Con la salida de los tres legisladores, La Libertad Avanza consolida su posición con 95 diputados, superando así a los 93 que retendría el peronismo. Este cambio es significativo, dado que la última vez que una fuerza no peronista ocupó la primera minoría fue durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017.

Un contexto de negociación y diálogo

Mientras el peronismo intenta evitar más fugas, se anunció que el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, confirmaba la nueva conformación del bloque, con especial énfasis en la incorporación de Francisco Morchio, quien también se suma a La Libertad Avanza. Esta alianza fortalece aún más la estrategia del nuevo bloque.

Propuestas y expectativas para el futuro

Nóblega destacó la importancia de llevar una agenda propia para Catamarca: “Es fundamental que la provincia tenga una voz propia en el Congreso. Nuestro enfoque es el bienestar de nuestra gente, sin entrar en peleas políticas innecesarias”, afirmó, añadiendo que mantendrán diálogos con diferentes bloques, incluidos los del Norte Grande.

Respuestas a la controversia

Al ser consultado sobre si hubo negociaciones con el gobierno de Javier Milei, Nóblega negó cualquier acuerdo. “Nuestra prioridad es defender los intereses de Catamarca”, recalcó. Sin embargo, también puso énfasis en la importancia de discutir las reformas que se proponen desde el Ejecutivo.

La influencia de las decisiones gubernamentales

Sobre la posibilidad de que este cambio haya estado influenciado por gestiones del gobernador Raúl Jalil, Nóblega mencionó que hay propuestas en curso para recuperar el control de la minera Ymad. “Esta cuestión es vital para nuestra provincia, y hemos estado planteando su relevancia desde hace tiempo”, afirmó.

Un ojo en el futuro