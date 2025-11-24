Más de 110,000 asistentes en Happy Birra: Alta Gracia bate récords

Récord de Asistentes en el Happy Birra de Alta Gracia: Un Éxito Rotundo

Este domingo, Alta Gracia celebró el cierre de Happy Birra, su edición más exitosa hasta la fecha, con una afluencia de casi 110 mil personas en solo tres noches. Este evento transformó el Parque del Sierras Hotel en un vibrante núcleo de cultura y diversión, atractivo tanto para locales como para visitantes.

Una Fiesta de Música y Diversión

Las cifras de asistencia fueron sorprendentes: comenzaron con unas 20 mil personas el viernes, superaron las 30 mil el sábado y culminaron con más de 50 mil asistentes en la noche final. El domingo, con las actuaciones de Antonio Birabent y la banda Turf, el parque alcanzó un ambiente festivo indescriptible. Joaquín Levinton, desde el escenario, expresó su asombro ante la magnitud del evento, mientras que Birabent y Roberto Pettinato destacaron la energía cultural y el calor humano de la ciudad, dejando en claro su deseo de regresar.

Impacto Económico y Cultural de Happy Birra

Más allá de la diversión, Happy Birra destacó una importante realidad: los grandes eventos son una inversión, no un gasto. Este fin de semana, Alta Gracia experimentó un notable movimiento económico, beneficiando a la gastronomía local, los comercios y los emprendedores, reflejando un impacto positivo en el sector turístico y productivo.

Incremento en el Turismo

Desde el área de Turismo, se han reportado cifras récord en la llegada de visitantes a los museos, con incremento notable de turistas de otras provincias e incluso del exterior, consolidando así la reputación regional de Alta Gracia como un destino turístico atractivo.

Una Ciudad con Futuro Brillante

El intendente Marcos Torres enfatizó la importancia de estos eventos, afirmando: “Happy Birra nos mostró lo que podemos lograr juntos: una ciudad viva y vibrante, llena de cultura y gastronomía”. Torres subrayó que estos festivales contribuyen a dinamizar la economía local y que esta edición ha sido un claro indicador de que Alta Gracia se ha convertido en un destino preferido para escapadas durante los fines de semana largos.

Mirando Hacia el Futuro: Próximos Festivales en Alta Gracia

Con el éxito de Happy Birra, se dio inicio a una prometedora temporada de verano, que continuará con una agenda repleta de eventos como Mionca (del 16 al 18 de enero), el Encuentro Anual de Colectividades (del 4 al 8 de febrero) y el festival gastronómico Peperina (del 2 al 5 de abril). Alta Gracia reafirma su perfil como un destino que fusiona cultura, gastronomía y naturaleza, ofreciendo actividades gratis y cada vez mayor participación del público.