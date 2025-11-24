Más de 2,000 niños traficados y solicitantes de asilo desaparecidos del cuidado de concejos en el Reino Unido

Un nuevo informe revela que miles de niños, muchos de ellos víctimas de trata, desaparecieron de los sistemas de protección en el Reino Unido el año pasado, generando una profunda preocupación entre organizaciones benéficas y gobiernos.

Un desolador estudio ha expuesto que más de 2,000 menores, quienes llegaron solos al Reino Unido en busca de asilo o fueron víctimas de tráfico humano, se desvanecieron del cuidado de los servicios sociales en el último año. Los datos provienen de una solicitud de información que fue compartida con el diario The Guardian.

Datos Impactantes sobre Niños en Situación de Riesgo

El informe, titulado Hasta que el daño termine, compiló respuestas de 135 autoridades locales en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, revelando que de 2,335 menores identificados como potencialmente traficados, un alarmante 37% (864) fue reportado como desaparecido.

Además, 141 autoridades locales proporcionaron información sobre solicitantes de asilo que llegaron solos, confirmando que de un total de 11,999 niños, 1,501 de ellos (13%) también fueron reportados como desaparecidos.

Alerta sobre el Alto Riesgo de Desaparición

El informe, publicado por las organizaciones benéficas ECPAT UK y Missing People, advierte que estos grupos enfrentan un “alto riesgo” de desaparición. Muchos de estos niños son ciudadanos británicos o inmigrantes, a menudo expuestos a explotación sexual y criminal, especialmente a manos de pandillas organizadas.

Obligaciones de Protección Infringidas

Las autoridades locales tienen la responsabilidad legal de salvaguardar a estos menores según los marcos de protección infantil. Sin embargo, el informe señala una “continuación de la falta significativa” en la protección de estos niños. Esta situación es particularmente preocupante, ya que muchos enfrentan vulnerabilidades adicionales debido a su estatus migratorio inseguro, exponiéndolos a un mayor riesgo de re-tráfico y explotación.

Demandas de Mejora en los Sistemas de Protección

El estudio insta a las autoridades a fortalecer sus prácticas para garantizar la seguridad de los menores, pidiendo al Departamento de Educación que proporcione alojamientos adecuados que los protejan de nuevas formas de explotación. Desde septiembre de 2021, se exige que todos los niños menores de 16 años estén en entornos de cuidado adecuados. Sin embargo, los jóvenes de 16 y 17 años pueden ser alojados en instalaciones que no ofrecen el cuidado diario necesario, lo cual es motivo de preocupación.

Voces de Expertos en la Materia

Patricia Durr, directora ejecutiva de ECPAT UK, expresó: “Este informe destaca el riesgo al que se enfrentan los niños víctimas de trata y los que llegan solos. Es desconcertante entender por qué continuamos fallando a estos menores, quienes son constantemente decepcionados por los sistemas que deben protegerlos.”

Por su parte, Jane Hunter, directora de investigación de Missing People, afirmó: “Cada niño merece sentirse seguro y protegido, sin embargo, los niños traficados y no acompañados son constantemente dejados de lado por los mismos sistemas diseñados para cuidar de ellos.”

Respuesta del Gobierno

Un portavoz del gobierno respondió que la administración heredó un sistema de protección infantil que no satisface las necesidades de los niños más vulnerables. Aseguró que su nuevo proyecto de ley sobre bienestar infantil y escuelas representa la mayor revisión en una generación, destinada a romper la conexión entre el origen de los jóvenes y su éxito futuro, garantizando que cada niño tenga la oportunidad de prosperar.

El gobierno también destacó planes para mejorar la disponibilidad de colocaciones en el cuidado, optimizar el intercambio de información y establecer equipos de protección infantil en cada área para prevenir que menores caigan en el olvido del sistema.