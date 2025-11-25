Más de 25,000 mujeres han sufrido violencia doméstica en los últimos cinco años

Impactante Informe Revela la Extensión de la Violencia de Género en Argentina

En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un nuevo informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación expone datos alarmantes sobre la violencia sufrida por mujeres en relaciones de pareja.

El análisis, que abarca desde 2020 hasta 2024, revela que más de 25,000 mujeres han reportado experiencias de violencia, con un promedio de 5,023 casos anuales. Del total, el 69% de las víctimas reportó haber sufrido violencia por parte de exparejas, mientras que el 28% se relacionó con cónyuges o parejas convivientes.

Violencia Psicológica: El Tipo Más Común

El informe destaca que una abrumadora mayoría, el 99% de las mujeres, ha enfrentado violencia psicológica. Entre las formas más comunes de esta violencia están los insultos sexistas (51%) y las expresiones desvalorizantes (64%). Un alarmante 60% de los actos de violencia psicológica ocurrió en entornos privados, donde un 67% de las víctimas tenía a niños y adolescentes como testigos.

Violencia Física y sus Consecuencias

En cuanto a la violencia física, los informes indican ejemplos de agresiones que incluyen empujones (68%), golpes de puño (51%) y hasta ahorcamientos (23%). El 79% de estas agresiones sucedieron en el hogar, y más de la mitad de las mujeres reportaron haber sufrido lesiones a causa de estas acciones.

Impacto en Niños y Adolescentes

Es alarmante el dato de que el 39% de las niñas, niños y adolescentes fueron expuestos a situaciones de violencia física, mientras que un 9% de las agresiones ocurrieron durante el embarazo y un 7% cuando las mujeres tenían a bebés en brazos.

Violencia Económica: Un Problema Persistente

El informe también detalla las situaciones de violencia económica, donde el incumplimiento de pensiones alimentarias representa el 49% de los casos. Otras formas incluyen la apropiación de bienes y la limitación del acceso a recursos económicos, afectando profundamente la autonomía de las mujeres.

Violencia Sexual: Un Cálido Alarma Social

La violencia sexual es igualmente preocupante. El 41% de las mujeres han reportado haber sido obligadas a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Esta problemática afecta también a los más jóvenes, con un 14% de los casos que involucran a niños y adolescentes.

Frecuencia y Contexto de la Violencia

El informe sugiere que el 65% de las mujeres afectadas sufren episodios de violencia de forma diaria o semanal. Además, el 35% se encuentra en situaciones de altísimo o alto riesgo, evidenciando la urgencia de atención y apoyo inmediato.

Perfil de las Víctimas

El promedio de edad de las mujeres afectadas es de 36 años, con un 39% de ellas siendo migrantes. Es notable que el 76% vivía con sus hijos al momento de realizar la denuncia, lo que añade una capa de complejidad a su situación.

