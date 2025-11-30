Más de 900 muertos en inundaciones de Indonesia, Tailandia y Sri Lanka: el impacto del clima extremo

Las autoridades de Sri Lanka, Indonesia y Tailandia se encuentran en alerta máxima, trabajando contrarreloj para limpiar escombros y localizar a cientos de desaparecidos tras las devastadoras inundaciones que han dejado más de 900 fallecidos en la región.

Las intensas lluvias monzónicas, agravadas por una tormenta tropical, han desencadenado una crisis humanitaria en el sudeste asiático, dejando a miles de personas sin refugio ni recursos básicos.

La Tragedia en Sri Lanka

En Sri Lanka, la situación es crítica. La cifra de muertos por causas relacionadas con el ciclón Ditwah ha ascendido a 334, mientras muchos más están reportados como desaparecidos, con áreas de la capital, Colombo, completamente submergidas.

Este evento se califica como el peor desastre natural que ha afectado a la isla en 20 años, superando el impacto devastador del tsunami de 2004.

Familias desplazadas en Sri Lanka debido a las inundaciones.

Indonesian Crisis

En Indonesia, la situación en la isla de Sumatra es igualmente alarmante. Al menos 442 personas han perdido la vida, y 402 siguen desaparecidas. Los esfuerzos de rescate se ven obstaculizados por la inaccesibilidad de algunas áreas más afectadas, donde los suministros básicos son escasos.

Una residente afectada, Afrianti, compartió su experiencia: «El agua comenzó a entrar en nuestra casa y tuvimos miedo, así que huimos. Al regresar, no quedaba nada.» Su historia refleja el trauma que están viviendo muchas familias en la región.

La Respuesta de las Autoridades

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, ha declarado estado de emergencia y prometió reconstruir el país con apoyo internacional. «Estamos enfrentando el mayor y más complicado desastre natural en nuestra historia,» afirmó en un discurso dirigido a la nación.

Desafíos en Tailandia

En Tailandia, al menos 162 muertes han sido registradas, convirtiéndose en una de las peores inundaciones de la última década. A pesar de las críticas al manejo de la situación por parte del gobierno local, se han implementado medidas de ayuda para aquellas familias que han perdido seres queridos.

Cambio Climático y sus Consecuencias

Este desastroso evento resalta el impacto del cambio climático en los patrones meteorológicos, con lluvias más intensas y prolongadas. Esto ha resultado en un aumento en la gravedad de las tormentas y una mayor frecuencia de inundaciones. En Sri Lanka, 148,000 personas han sido desplazadas a refugios temporales tras el paso del ciclón.

Recuperación de zonas afectadas en Sri Lanka.

Los esfuerzos de rescate son arduos, ya que muchas áreas continúan aisladas. Las autoridades enfrentan dificultades logísticas y condiciones climáticas adversas que complican las operaciones de ayuda.