Masivas protestas en Giessen contra el nuevo grupo juvenil de AfD

Miles de manifestantes se congregaron en Giessen, Alemania, este sábado para expresar su rechazo al lanzamiento de una nueva organización juvenil del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD).

La protesta, organizada por la coalición «Resist», provocó bloqueos en diversas rutas, lo que retrasó la llegada de muchos delegados y pospuso el inicio del evento por más de dos horas.

Un Impacto Notable en el Tráfico

Las fuerzas del orden informaron sobre interrupciones significativas en las autopistas y carreteras locales debido a las manifestaciones. En el centro de Giessen, un autobús bloqueó una rotonda, afectando aún más el tráfico.

«Resist» reportó bloqueos en 16 lugares distintos, mientras que la policía tuvo que utilizar gas pimienta y cañones de agua para dispersar a algunos de los 2,000 manifestantes que ignoraron las órdenes para desocupar la vía.

Reacciones de los Líderes de la AfD

Los líderes de la AfD condenaron las manifestaciones justo al inicio de su encuentro en el centro de convenciones local. Alice Weidel, co-líder del partido, describió las protestas como un acto «profundamente antidemocrático» y dirigió sus críticas a los manifestantes, instándolos a reflexionar sobre sus acciones.

Organizaciones Participantes

Diversas organizaciones se unieron a las protestas, entre ellas “Abuelas contra la Derecha”, Sea-Watch, la Unión de Estudiantes Socialistas y el sindicato de maestros GEW. También se vieron banderas palestinas en la multitud.

Suraj Mailitafi, portavoz de «Resist», advirtió que no permitirían que una nueva generación de extremistas se organizara, y destacó la participación de miles de personas de Giessen y otras ciudades alemanas.

La diputada Janine Wissler, del Partido de La Izquierda, también estuvo presente y afirmó que su propósito era enviar un mensaje claro en contra del fascismo, subrayando que el AfD “no es un partido normal”.

Asistencia Sorpresiva al Congreso

A pesar de la gran expectativa, solo unos 300 delegados llegaron al congreso, muy por debajo de los aproximadamente 1,000 esperados. La llegada de los miembros del AfD se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, siendo transportados en vehículos policiales y limusinas.

El congreso contempla una votación sobre el nuevo estatuto de la organización juvenil, que definirá su estructura y filosofía, además de elegir un consejo de administración.

El Futuro de la Nueva Organización Juvenil

Este nuevo grupo se establece tras la disolución de la «Juventud Alternativa», que había mantenido vínculos relativamente sueltos con el partido. La decisión de disolverla se debió a su clasificación como un grupo extremista por parte de la agencia de inteligencia interna de Alemania.

El AfD busca ahora un control más estrecho sobre esta nueva formación, que probablemente llevará el nombre de «Generación Alemania». Tino Chrupalla, co-líder del AfD, reconoció que deben aprender de las experiencias pasadas y subrayó la importancia de atender las necesidades de los jóvenes dentro del partido.

En Alemania, es habitual que los partidos políticos cuenten con alas juveniles, las cuales a menudo son más radicales que sus organizaciones madre. El tiempo dirá si la nueva organización juvenil del AfD adoptará un enfoque más moderado o si continuará la línea de su predecesora.