Maslatón sugiere arancel 0%, dólar-peso libre y tasas de interés flexibles para frenar cierre de fábricas

La grave situación que atraviesan las fábricas en el país requiere atención urgente. Carlos Maslatón, destacado dirigente liberal, plantea medidas audaces para revertir la caída de la industria.

El Llamado a la Acción ante el Cierre de Fábricas

El dirigente liberal Carlos Maslatón ha levantado la voz ante la creciente preocupación por el cierre de fábricas y la crisis industrial. Según él, “las críticas sobre este tema son injustas y provienen de ambos lados del espectro político”.

Maslatón sostiene que desde ciertos sectores se considera a las empresas como ineficientes, mientras que otros responsabilizan a la apertura de importaciones. “Necesitamos abordar el problema con seriedad y con propuestas reales”, afirma el economista en una publicación en la plataforma X.

Crítica al Sistema Actual

El analista observa que “en un sistema de mercado libre, los aranceles deberían ser muy bajos o prácticamente inexistentes”, pero esto debe estar condicionado a que los precios reflejen las verdaderas fuerzas del mercado. Actualmente, denuncia que el tipo de cambio está “fijado a la baja” por el gobierno y las tasas de interés se mantienen “artificialmente altas”. Esto genera un entorno económico desfavorable, encareciendo la vida en el país.

Propuestas para Solucionar la Crisis

Para Maslatón, la solución radica en implementar un esquema de “aranceles 0%, un dólar-peso libre y tasas de interés libres”. Según sus palabras, estos cambios permitirían evitar la acumulación de deuda pública insostenible, y contribuirían a revivir la actividad industrial.

“Lamentablemente, nadie parece estar pidiendo lo único que puede solucionar este problema. Sin intervención del gobierno, se puede lograr un entorno más propicio para la actividad económica”, concluye el dirigente, haciendo hincapié en la necesidad de reformas profundas para rescatar a la industria argentina.