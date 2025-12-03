“MasterChef Celebrity: El caos de dos participantes al intentar hacer una torta argentina se vuelve viral”

En un episodio cargado de sorpresas, Miguel Ángel Rodríguez y Sofía Gonet se encontraron en la cuerda floja tras presentar una versión fallida de la famosa torta argentina. Lo que debía ser un homenaje a la gastronomía nacional se tornó en un momento inolvidable por las razones equivocadas.

Un Desafío Patriótico para los Concursantes

El programa de este martes en MasterChef Celebrity (Telefe) trajo consigo un desafío muy especial: recrear la emblemática torta argentina de 25 capas, originaria de Dolores, la ciudad natal de Damián Betular. Este icónico postre, reconocido por su combinación de dulces finos y rica textura, fue una prueba de fuego para los participantes.

Esperanzas Altas y Resultados Bajos

Después de una trivia sobre la cultura general argentina, donde muchos concursantes cometieron sorprendentes errores, Miguel Ángel Rodríguez fue proclamado ganador, lo que le brindó la oportunidad de elegir a su compañero de equipo. Con toda la confianza, eligió a Sofía “La Reini” Gonet, sin imaginar la tormenta que se avecinaba.

La torta original presentada por Betular destacaba por su perfección: capas uniformes y una mezcla de sabores equilibrada. Sin embargo, la versión de la dupla se convirtió en uno de los tropiezos más memorables de la temporada.

Preparación Catastrófica y Sorpresas Visuales

Desde el inicio, el proceso fue un auténtico desastre: capas desiguales, bordes dañados y un excesivo desbordamiento de dulce de leche. El glasé, en vez de aportar elegancia, creó un “efecto domo” que arruinó la estructura del postre.

Presentación con Humor, pero sin Estética

Al momento de presentar su creación, los concursantes intentaron salvar la situación haciendo una especie de show. Wanda Nara, entretenida, comentó: “No puedo ver la torta, solo miro a la Reini. ¡Está impresionante!”. Sin embargo, ni la simpatía ni el entertainment pudieron ocultar el desastre presentado.

Tras la presentación, Germán Martitegui no escatimó en críticas: “La torta es un caos… no es homogénea”. El nerviosismo de Miguel Ángel y Sofía, que intentaban defender su obra, resultó en risas nerviosas en vez de una justificación sólida.

Palabras del Jurado: Críticas Constructivas

El chef Donato de Santis fue directo en su evaluación, repitiendo que el postre no solo carecía de estética, sino que también presentaba varios errores técnicos. “Mucho relleno en el centro y poco en los bordes”, señaló, mientras que Damián Betular intentaba encontrar algún aspecto positivo, aunque sin mucho éxito.