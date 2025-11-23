Maternidad en la Era Digital: Likes, Culpas y Nuevos Retos

La maternidad en la era digital es un fenómeno fascinante, donde amor y presión se entrelazan en cada publicación. ¿Cómo afecta esta dinámica a las mujeres que navegan esta nueva realidad?

En los altibajos del mundo virtual, surge una maternidad que oscila entre el idealismo de casas perfectas y la cruda realidad. Según Flor Sichel, filósofa y autora de *Todas las exigencias del mundo*, la representación de la maternidad ha evolucionado: “Hasta hace poco prevalecía la imagen de madres que tenían todo bajo control, pero ahora se aprecia un ‘lado B’ más crudo y auténtico”.

El legado de la maternidad en los medios

Marina Sánchez de Bustamante, doctora en Ciencias Sociales y experta en maternidad, destaca que el paradigma actual tiene raíces profundamente arraigadas en el pasado. “La madre ideal, amorosa y esclava del hogar, se ha vuelto más exigente con la creciente participación de las mujeres en el trabajo. Este cambio ha generado sentimientos de culpa y ansiedad en muchas madres modernas”.

Instagram: Entre la realidad y la idealización

Las redes sociales, particularmente Instagram, se han convertido en el escenario perfecto para la maternidad contemporánea. Muchas mujeres, al intentar compartir su experiencia, caen en la trampa de perpetuar un ideal casi inalcanzable. Mariana Leonhard, guionista y reciente madre, explica: “Tuve que limitar mi consumo en redes durante el embarazo porque inundaban mis feeds con consejos que, al final, eran innecesarios”.

El efecto comunitario y sus contradicciones

Clara Bartolomé, madre de una pequeña de 18 meses, comparte su experiencia: “Mientras amamantaba por la noche, no podía evitar el scroll en busca de productos que supuestamente necesitaba, y acabo comprándolos sin pensar”. Sin embargo, para algunas, las redes han ofrecido ese apoyo tan necesario. “Me sentía sola y esas cuentas se convirtieron en una compañía salvadora”, recuerda Rocío Bellver. Sichel señala las complejidades de esta relación virtual: “Puede haber alivio, pero también frustración al no cumplir con ideales inalcanzables”.

El ascenso de las momfluencers y su impacto

Las momfluencers, figuras que han ganado considerable popularidad, arengan un nuevo discurso de maternidad. Delfina Roldán, cofundadora de @mama_sos, explica: “Queremos representar la maternidad real, compartimos tips prácticos y solo colaboramos con marcas que reflejan nuestros valores. Nuestras seguidoras buscan una comunidad”. Sánchez de Bustamante añade que este fenómeno ha permitido que las voces maternas sean escuchadas, en un espacio anteriormente dominado por expertos.

Las sombras de la positividad

Aunque en este entorno el optimismo predomina, puede volverse perjudicial. María Soledad Rojas, madre de dos, confiesa: “Cada cosa que leía en redes alimentaba mi culpa, siempre sentía que no era suficiente”. Ana Laura Conde, docente y actriz, comenta que estas plataformas fomentan establecer estándares inalcanzables sobre cómo debe ser una madre y su hijo, lo que añade más presión a la experiencia materna.

El papel del feminismo en la redefinición del cuidado

Para Sánchez de Bustamante, el reto del feminismo radica en reconocer que cuidar también es un acto político. “No se trata de rechazar el rol, sino de redistribuir la responsabilidad y transformar las instituciones que lo ignoran”, argumenta. La dependencia emocional debe ser valorada, y es fundamental establecer un cambio en la percepción social sobre la maternidad.

Rompiendo moldes: Ejemplos alternativos

Dentro de un mar de cuentas de maternidad tradicionales, destaca @mamialbañil, creada por Bernardita Siutti. Ella se aleja de los consejos habituales y se centra en inspirar a las mujeres a explorar nuevas habilidades. “Soy una mujer común que realiza trabajos manuales, y eso puede motivar a muchas”, dice.

El fenómeno de las tradwives

El movimiento de las “tradwives” ha cobrado fuerza a nivel mundial, promoviendo ideales de feminidad vinculados a la familia tradicional. Sánchez de Bustamante advierte que este fenómeno encierra una narrativa conservadora que no solo busca un regreso al hogar, sino que también refuerza estructuras sociales del pasado.