Mejoras de Gmail con Gemini 3: ¿Qué hay de nuevo?

Un reciente aviso de expertos en ciberseguridad destaca el peligro de no revisar las configuraciones al habilitar funciones avanzadas en Gmail, lo que podría resultar en la exposición involuntaria de datos personales.

Más de 2000 millones de usuarios de Gmail se encuentran ante una decisión crítica: autorizar a la nueva inteligencia artificial de Google, Gemini 3, para acceder a sus correos electrónicos. Presentada en noviembre, esta herramienta promete revolucionar la organización de las bandejas de entrada y ejecutar tareas de forma autónoma.

Gemini 3 se encarga de actividades complejas como la clasificación de mensajes y la planificación de acciones, todo bajo el control del usuario, quien puede activar o desactivar estas funciones a su voluntad. A pesar de la promesa de control, han surgido preocupaciones tras rumores de filtraciones de contraseñas y cambios en las políticas de privacidad de Gmail.

Rumores y Advertencias: ¿Qué Debes Saber?

Aunque Google desmintió estos rumores, asegurando que no están relacionados con sus sistemas, el experto en ciberseguridad, Zak Doffman, advierte sobre el riesgo inherente a la falta de revisión consciente de las configuraciones. Según Doffman, la decisión personal del usuario es crucial en este contexto. “No revisar las configuraciones predeterminadas podría llevar a millones de personas a revelar información sensible sin querer”, subrayó.

¿Por Qué Debes Prestar Atención?

La falta de comprensión sobre las implicaciones de los servicios en la nube, sumada a la tendencia de aceptar permisos sin leer las políticas de privacidad, aumenta el riesgo para los usuarios de Gmail.

Personaliza Gemini: Cómo Desactivar Funciones Inteligentes

Google afirma que los datos generados en Gmail son utilizados para mejorar la experiencia del usuario, habilitando funciones como la categorización automática y la detección de spam. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de modificar las funciones de IA en Gmail de manera sencilla:

Para desactivar las funciones inteligentes, sigue estos pasos:

Abrir Gmail. En la esquina superior derecha, ingresar a «Configuración» y seleccionar «Ver todos los ajustes». En la pestaña «General», buscar «Funciones inteligentes». Marcar o desmarcar la opción «Activar funciones inteligentes en Gmail, Chat y Meet».

Este cambio se aplicará automáticamente en todas las plataformas donde tu sesión esté activa.

Ante las críticas relacionadas con la privacidad, Google enfatiza que nunca vende información personal, y cada usuario tiene el control sobre cómo se utiliza su contenido en la plataforma.