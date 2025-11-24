Menú Semanal: Delicias Recetadas del 24 al 30 de Noviembre

Delicias de la Cocina Argentina: Platos Irresistibles para Disfrutar
Explora una selección de recetas que resaltan la frescura de los ingredientes de temporada y tradición culinaria nacional. ¡Prepárate para sorprender a tus seres queridos!
Este fin de semana, la propuesta gastronómica se llena de color y sabor. Entre ensaladas vibrantes y un postre que roba el corazón, hay algo para todos. Lo que destaque de estas recetas es la torta invertida de manzana, perfecta para acompañar con mates o una taza de café.
Receta de Torta Invertida de Manzana
Esta deliciosa torta, conocida por su compañía de manzanas caramelizadas, es el postre ideal para una tarde especial. Aunque la versión clásica es la tarte tatin francesa, optaremos por una base de bizcocho, más sencilla y accesible.
Te recomendamos utilizar manzanas verdes, que aportan un toque ácido, pero cualquier variedad funciona maravillosamente. ¡Manos a la obra!
Sabores Frescos para el Plato Principal
Ensalada de Espárragos
Una encantadora combinación de espárragos, panceta y rabanitos, todo unido por una yema de huevo cremosa. Ideal como plato tibio y sorprendentemente balanceado.
Tabulé Refrescante
Una ensalada de cous cous con perejil fresco, tomate y limón. Su frescura la convierte en una excelente opción para los días calurosos.
Milanesa de Berenjena
Una deliciosa alternativa vegetariana, que se puede disfrutar con napolitana o a la suiza, ideal para quienes desean una opción sin carne.
Tarta de Brócoli
Saludable y sabrosa, esta tarta puede ser elaborada con masa comprada o casera, adaptándose a cualquier paladar.
Matambre de Pollo
Deliciosas supremas de pollo rellenas, perfectas para servir con ensalada o en sándwiches. Un plato cómodo y delicioso.
Cornalitos Fritos
Listos en solo diez minutos, son crujientes y se acompañan perfectamente con una bebida refrescante. ¡Una opción ideal para un aperitivo!
Cordero a la Parrilla
Una delicia ahumada que hace maravillas en cualquier reunión, destacando el sabor del cordero con un toque especiado y dulzón.
Endulza tu Fin de Semana
La torta invertida de manzana de Mauricio Asta es la perfecta culminación a tu comida. Este postre esponjoso, fácil de hacer y asombrosamente sabroso, se convertirá sin duda en favorito de tu mesa. ¡Anímate a prepararla!