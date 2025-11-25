Mercado Agrícola en Crisis: La Soja como Rehén de la Política Comercial de EE. UU.

Un análisis inquietante del experto Germán Iturriza revela que el sector agropecuario argentino enfrenta un panorama complicado en medio de la inestabilidad global y la guerra comercial entre potencias.

Germán Iturriza, analista y consultor de mercados de granos, compartió en Canal E su visión sobre la crítica situación que atraviesa la soja en Argentina. En un contexto global de inestabilidad de precios, el especialista enfatiza la falta de fundamentos sólidos que sostengan cualquier recuperación del commodity.

Desplome en los Precios de Commodities

La caída en los precios de los commodities está generando gran preocupación entre los productores locales. Iturriza menciona: “Los precios son similares a los de 2008/2009, una verdadera ocasión para la desesperación”. Agrega que la soja estadounidense está siendo cotizada de manera inusual: “Está 20 a 30 dólares más cara en comparación con lo que debería ser”. Si esta tendencia persiste, podríamos enfrentar un descenso aún más pronunciado en el precio de la soja.

“La soja se ha convertido en rehén de la política comercial de Estados Unidos”, sostiene Iturriza, alertando sobre la ubicación actual de los precios en lo que considera una baja histórica. “Hoy estoy parado en la parte baja de la historia”, concluye.

Desventajas de las Compras a Estados Unidos

Iturriza señala que la reciente compra de soja por parte de China a Estados Unidos responde a intereses geopolíticos y no a beneficios económicos: “Comprar soja norteamericana resulta antieconómico en este momento”. Este movimiento, según él, no es sostenible a largo plazo. Además, critica la desconexión entre los precios locales y el mercado internacional, argumentando que están condicionados por políticas internas “como estas licencias al 0%”.

En relación con la demanda local, el analista destaca que queda un millón de toneladas por comprar hasta enero, lo que mantiene una presión artificial sobre los precios: “El mercado aún tiene mucha demanda por cubrir, lo que podría desatar movimientos significativos”, concluye.