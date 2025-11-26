Mercados en Tensión: Buenas Perspectivas en 2024, Pero Aún en Números Rojos

Título: La Volatilidad del MERVAL y el Impacto del Petróleo en el Mercado Argentino

Bajada: Analistas destacan un comienzo incierto en el mercado local tras un feriado, marcado por la influencia de Wall Street y la fluctuación de los precios del petróleo.

En una reciente entrevista con Canal E, Fernando Starópoli, reconocido analista de mercado, analizó los movimientos del mercado argentino tras un largo fin de semana y la conexión con el comportamiento de Wall Street, así como la situación geopolítica del petróleo.

Desafíos Iniciales y un MERVAL Inestable

El inicio de la semana para el mercado argentino trajo consigo la dificultad de operar tras un feriado largo, en un contexto desfasado respecto a los movimientos de Estados Unidos. Starópoli señaló que “la primera hora en nuestro mercado es, en cierto sentido, a ciegas” debido a la diferencia horaria. Los precios comienzan a ajustarse realmente solo con la apertura de Nueva York.

A pesar de un avance en los ADR durante el viernes, el lunes mostró un panorama diferente. Según el analista, “el MERVAL presenta un descenso aproximado del 0,60%”, ubicándose alrededor de 1.800 puntos en dólares. Durante la jornada, la tendencia en Estados Unidos fue “más neutra” con un marcado descenso en las acciones tecnológicas, particularmente en el sector de semiconductores, lo que afectó al Nasdaq.

Con respecto a los niveles de meta que el mercado no logra sostener, como un MERVAL en US$2.000 o el comportamiento del Bitcoin, Starópoli sostuvo: “Estábamos en un buen momento en 2024, pero las caídas en los mercados de renta variable y fija nos mantienen en terreno negativo”.

Riesgos y Expectativas en la Renta Fija

Otro aspecto crucial que mencionó Starópoli fue el incremento del riesgo país, superando los 650 puntos. Aunque los bonos de Estados Unidos permanecen estables, “no se observan movimientos significativos, ya que toda la atención está puesta en la licitación programada para mañana”, donde el Tesoro argentino necesita renovar más de 14 billones de pesos.

Sobre los futuros, el analista indicó que “se mantienen dentro de la banda del dólar hasta abril, lo que no representaría grandes riesgos a corto plazo”.

El Mercado del Petróleo y su Influencia Geopolítica

En términos de precios del crudo, el reciente descenso de cerca del 3% es atribuido a una excesiva oferta global y ajustes en el escenario geopolítico. “La oferta de crudo en el mundo es abundante”, afirmó, y destacó que la posible reunión entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania podría alterar drásticamente la dinámica energética.

Asimismo, recordó los recientes movimientos relacionados con Venezuela: “Un buque interrumpió el envío de un petrolero ruso que partía desde Cuba, lo que llevó a buscar alternativas con Chevron”. No obstante, Starópoli ve posibilidades de negociación: “En el ámbito del petróleo, es cuestión de sentarse a dialogar”, incluso entre naciones que históricamente han estado en desacuerdo.