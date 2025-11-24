Messi rinde homenaje a Omar Souto, icónico gerente de la AFA

El fútbol argentino se viste de luto tras el fallecimiento de Omar Souto, un pilar en la selección nacional y una figura entrañable para numerosos jugadores, incluido Lionel Messi.

La reciente partida de Omar Souto, gerente histórico de la selección argentina, ha dejado una profunda herida en el corazón del deporte nacional. A los 73 años, el querido ‘Papúa’ dejó un legado imborrable tras más de tres décadas de entrega y humanidad en el predio de Ezeiza. Su fallecimiento fue confirmado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que se unió al dolor colectivo con un mensaje conmovedor.

La AFA ha decretado

tres días de duelo, además de anunciar que habrá un minuto de silencio en todos los encuentros programados en su honor.

Entre las numerosas reacciones, la de Lionel Messi resonó con especial intensidad. A través de sus redes sociales, el capitán argentino mostró su admiración y gratitud, subrayando el papel de Souto en su trayectoria. “Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí”, escribió Messi, reconociendo el impacto que Souto tuvo en su carrera con la albiceleste.

Un Legado de Dedicación y Pasión en el Fútbol

Omar Souto, conocido cariñosamente como ‘Papúa’, fue un elemento fundamental en la Asociación del Fútbol Argentino por aproximadamente 30 años, desempeñándose como gerente de selecciones nacionales. Su labor incluyó la colaboración con diferentes entrenadores y jugadores desde las inferiores hasta la máxima categoría de la selección.

El compromiso y la calidez humana de Souto le valieron el cariño y respeto de generaciones de futbolistas, quienes a menudo lo consideraban como un “segundo padre” por su capacidad de generar un ambiente de contención y apoyo.

Uno de sus logros más destacados fue en 2004, cuando selló la incorporación de Lionel Messi a la selección argentina. En respuesta a la necesidad del entonces técnico Hugo Tocalli, Souto fue el primer contacto de la AFA con la familia Messi, mostrando su determinación por mantener al joven talento en la albiceleste pese al interés de clubes europeos.

La figura de Souto no solo marcó el inicio de carreras extraordinarias, sino que también permaneció como un nexo vital para el plantel a lo largo de los años, incluyendo a la reciente generación conocida como la “Scaloneta”. Su dedicación profesional y humana dejó una huella indeleble que perdurará en la memoria colectiva del fútbol argentino.