Meteorología emite alertas para Buenos Aires y 17 provincias

Alerta Meteorológica: Lluvias y Viento en Buenos Aires y Otras Provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas críticas para Buenos Aires y 17 provincias, debido a la inminente llegada de intensas lluvias, vientos y la posibilidad de granizo.

Alertas Naranja en Provincias Clave

A partir de este sábado a las 6, se activaron alertas de nivel naranja en varias regiones, incluyendo Catamarca, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Este nivel de alerta indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos que pueden afectar la vida, los bienes y el medio ambiente.

Alertas Amarilla para Otras Zonas

Asimismo, se han emitido alertas amarillas para sectores de Buenos Aires, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta y San Juan. En estos lugares, se espera que ocurran fenómenos que podrían provocar daños y molestias temporales a la rutina diaria. Particularmente en Mendoza, se prevé además la presencia del viento zonda.

Clima en la Ciudad de Buenos Aires

Durante el fin de semana, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores afrontarán un clima inestable, con probabilidades de tormentas y un cielo predominantemente nublado. El sábado, se anticipa que el día comenzará con lluvias aisladas, mejorando hacia la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 20 grados.

Pronóstico del Domingo y Más Allá

El domingo traerá consigo más lluvias, con chaparrones en las primeras horas de la mañana y tormentas aisladas por la tarde. Las temperaturas se mantendrán entre 14 y 20 grados.

Según el pronóstico semanal del SMN, el lunes no se anticipan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado, con mínimas en torno a los 17 grados y máximas de 23. Las condiciones mejorarán el martes, ofreciendo un cielo despejado y temperaturas en ascenso, alcanzando mínimas de 15 y máximas de 25 grados.

El miércoles, jueves y viernes se prevén días calurosos y despejados, con mínimas de 18 grados y máximas que podrían llegar a 31.