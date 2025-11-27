Metro de Medellín tendrá operación especial por concierto de J Balvin: Detalles aquí

El metro de Medellín amplía su horario para garantizar el regreso seguro de los asistentes al concierto ‘Ciudad Primavera’ de J Balvin. ¡Te contamos todos los detalles!

El metro de Medellín ha confirmado que operará de manera continua durante el fin de semana del esperado concierto ‘Ciudad Primavera’, programado para el sábado 29 de noviembre de 2025 en el Estadio Atanasio Girardot.

Transporte Seguro para los Asistentes

Con el objetivo de ofrecer un transporte seguro y eficiente, tanto el personal como la tecnología del metro estarán a disposición para atender la gran cantidad de asistentes que se espera durante el evento musical del reconocido cantante antioqueño.

Servicio Ininterrumpido la Noche del Concierto

Una vez que la presentación concluya oficialmente, el metro no detendrá su operación, extendiéndose toda la madrugada y hasta el domingo 30 de noviembre, día en el que se celebran sus 30 años de servicio.

Horarios y Líneas Disponibles

La extensión del servicio comercial comenzará a las 11 de la noche y se aplicará exclusivamente en las líneas A y B. Las estaciones habilitadas para el ingreso serán Estadio y Floresta, mientras que para la salida en la línea A los pasajeros podrán descender en Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Tricentenario, Caribe, Universidad, Hospital, San Antonio, Exposiciones, Industriales, Poblado, Aguacatala, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella.

En la línea B, los usuarios podrán salir en las estaciones San Javier, Santa Lucía, Floresta, Estadio, Suramericana y San Antonio.

Consejos para un Viaje sin Contratiempos

Para facilitar el ingreso al sistema, el metro de Medellín sugiere a los asistentes recargar sus tarjetas Cívica o la edición limitada Cívica Ciudad Primavera con anticipación. Los puntos de venta estarán disponibles en todas las estaciones hasta las 11 de la noche y las recargas podrán realizarse en las Máquinas de Recarga Automática.

Comportamiento Responsable en el Metro

La compañía recuerda a los usuarios la importancia de seguir ciertas normas que aseguran el correcto funcionamiento del sistema. Entre ellas, se incluye evitar obstructar el cierre de puertas, tener listo el medio de pago al ingresar, no consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones y no ingresar bajo los efectos de alcohol o sustancias psicoactivas.

Coordinación y Seguridad

Durante esta jornada especial, el metro ajustará la cantidad de trenes disponibles de acuerdo a la demanda, en coordinación con el Puesto de Mando Unificado. La empresa invita a todos los usuarios a respetar las normas y seguir las indicaciones del personal para disfrutar del evento con tranquilidad y vivir la Cultura Metro al máximo.