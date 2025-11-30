¿Mi papá olvidado? La nueva generación que no lo conoció

Este domingo 30 de noviembre a las 21 horas, El Trece estrena "Las Chicas de la Culpa", un especial que reúne a cuatro talentosas mujeres del humor argentino. ¡Prepárate para una noche llena de risas y sorpresas!

Una propuesta fresca y auténtica

Los programas de mujeres tienen un encanto único: la diversidad de voces que se entrelazan en conversaciones vibrantes y comprensivas. En este nuevo ciclo, se abordarán temas como el empoderamiento femenino y la brecha salarial, aderezados con humor y momentos emotivos.

Un elenco brillante

El especial contará con la participación de Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias, quienes aportarán su particular estilo a una mezcla explosiva de comedia. Celebradas en el ámbito del stand-up, estas artistas prometen una actuación que no dejará a nadie indiferente.

Adrián Suar también será parte del espectáculo

El primer episodio incluirá al famoso actor y productor Adrián Suar, quien se unirá al elenco como invitado y anfitrión, creando una atmósfera divertida e inesperada.

Humor sincero y revelador

Las comediantes han sido elogiadas por su honestidad a la hora de abordar temas delicados y personales. Malena Guinzburg, una de las protagonistas, menciona que su enfoque se basa en la autenticidad: «Con los temas hay que ser lo más honestos posible. Así es como me gusta pensar mi trabajo».

¿La evolución del stand-up?

Algunos cuestionan si el stand-up ha evolucionado o está en declive. Guinzburg responde que el humor siempre encuentra su camino, adaptándose a las nuevas realidades y contextos. «Hablar de sexo ya no es gracioso», dice, y aclara que el enfoque y la sinceridad son clave.

Un nombre significativo

«Las Chicas de la Culpa» no hace referencia a la culpa judeocristiana, sino que evoca la camaradería de un grupo de amigas que surgió en un proyecto anterior. Esta conexión entre las participantes se traduce en una química única que promete cautivar a la audiencia.

Perspectivas del humor femenino

Las Chicas de la Culpa se consideran feministas, aunque no desde un lugar combativo. «Nuestro humor ya es una forma de feminismo», señala Guinzburg, destacando la necesidad de visibilizar la voz femenina en la televisión nacional, especialmente en horarios donde históricamente ha predominado el fútbol.

Un recorrido personal

Malena también comparte que su material se inspira en experiencias personales. «Utilizo mi diario íntimo de la adolescencia como base para mis monólogos, un reflejo de mis propios complejos y vulnerabilidades», confiesa, mostrando una faceta íntima y auténtica que seguramente resonará con los televidentes.

Un vistazo a la historia

La artista, reconocida por su talento y capacidad de conectar con el público, también reflexiona sobre su legado familiar, haciendo alusión a su padre, Jorge Guinzburg, un ícono de la televisión argentina. Consciente de los cambios en el consumo de medios, destaca que cada nueva generación tiene un acceso distinto a la información.

Expectativas para el futuro

Con una mezcla de humor, emoción y mensajes profundos, «Las Chicas de la Culpa» se presenta como una propuesta innovadora que invita a reflexionar y, al mismo tiempo, a divertirse. No te pierdas este esperado estreno que promete hacer reír y emocionar a todos.