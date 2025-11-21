Mi taxista argentino: un experto en criptomonedas

Un empresario que estuvo en Argentina para el evento DevConnect se maravilló al conocer las profundidades del conocimiento cripto de su chofer, quien es un entusiasta minero de Ethereum.

Argentina se posiciona como un referente en el ámbito cripto, con un 25% de la población interesada en estos activos y más de 10 millones de cuentas registradas para operar.

Este alto nivel de participación es una de las razones que atrajeron a DevConnect, la feria global de Ethereum, a realizarse este año en el país.

El interés por las criptomonedas sorprendió a los visitantes extranjeros durante el evento celebrado en La Rural.

La Inusual Conversación Con el Taxista Cripto

John Wu, fundador de fortyIQ, una empresa de marketing enfocada en la narración dentro del ecosistema cripto, compartió en Twitter su asombro: «Mi taxista argentino sabe más sobre criptomonedas que el 99% de los estadounidenses, y honestamente, más que muchos en la industria».

Wu detalló la inesperada conversación con su chofer:

Conoce el precio actual de Bitcoin de memoria

Solía minar Ethereum y está frustrado con Vitalik Buterin por la transición a PoS, que dejó sus GPU obsoletas

Opera en múltiples exchanges, incluyendo Binance, Bitso y Ripio

Utiliza TrustWallet para realizar transacciones on-chain

Investiga opciones de billeteras como Tangem, aunque aún no usa hardware por su costo

Cree en cripto como resultado de la desconfianza hacia políticos y gobiernos corruptos

Le interesó saber qué opinaba sobre el futuro de XRP

El tweet recibió interacción y otros usuarios señalaron factores como la inflación que impulsan la adopción. Además, Wu mencionó que el taxista está «long en XRP«, manteniendo una postura optimista sobre su futuro.

El Viaje de Ethereum a Argentina

La gestación de este evento en Argentina comenzó en 2018, cuando se hizo la primera solicitud hasta que finalmente se concretó. «Estamos viviendo un momento épico e histórico, comparable a recibir el Mundial de fútbol», destacó Candela Fazzano, Ecosystem Lead de Devconnect.

El evento coincide con la TecWeek organizada por el gobierno porteño, ofreciendo una agenda llena de actividades innovadoras y la participación de figuras clave del sector, incluido el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin.

Que Argentina sea la sede en 2025 no es un dato menor. El país cuenta con un ecosistema cripto muy desarrollado, donde las criptomonedas se han convertido en herramientas de uso cotidiano y cada vez más presentes en las transacciones diarias de los argentinos.

Este evento llega en medio de un contexto de transformación en el sistema financiero local.

Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), mencionó que la actual administración tiene una postura «pro cripto», promoviendo un modelo de tokenización de activos sin precedentes en la región. Esto marca un avance en la integración de la tecnología blockchain en varias entidades.