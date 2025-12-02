Microsoft Copilot se convierte en tu asistente de compras con alertas en tiempo real

Microsoft lanza su innovador chatbot Copilot, que transforma el navegador Edge en un asistente de compras inteligente capaz de comparar precios y alertarte sobre rebajas en tiempo real.

Copilot: Tu Aliado en Compras

El nuevo asistente de Microsoft, Copilot, se encuentra integrado en el navegador Edge, ofreciendo a los usuarios una experiencia de compra sin precedentes. Gracias a la inteligencia artificial, este chatbot no solo compara precios, sino que también analiza productos y envía alertas sobre ofertas.

Características Principales

Con la implementación de Copilot, los usuarios pueden disfrutar de una serie de funciones que simplifican el proceso de compra:

Comparación de precios: Análisis de productos: Explora descripciones detalladas y opiniones sintetizadas de otros compradores. Historial de precios: Consulta fluctuaciones de precios para hacer la mejor elección. Alertas de ofertas: Recibe notificaciones sobre rebajas significativas de productos que te interesan.



Compra de Forma Eficiente

La nueva herramienta está diseñada para que la experiencia de compra sea más fluida. No es necesario abrir varias pestañas ni depender de extensiones adicionales. Todo lo que necesitas saber está a solo un clic de distancia.

Interfaz Amigable y Funciones Avanzadas

Copilot se integra automáticamente en el panel lateral de Edge, proporcionando información relevante mientras navegas por diferentes páginas de productos. Desde allí, podrás:

Obtener comparaciones entre modelos similares.

Explorar opiniones concentradas y resaltadas por la IA.

Conocer los precios actuales y posibles descuentos.

Alertas Personalizadas para Ahorradores

Una de las funciones más destacadas de Copilot es la posibilidad de activar alertas personalizadas. Si te interesa un producto en particular, recibirás notificaciones cuando su precio disminuya, asegurando así un ahorro significativo.

Promociones y Beneficios Adicionales

Además, el asistente te notificará sobre promociones de reembolso, facilitando el acceso a beneficios adicionales que puedan surgir durante el proceso de compra.