Microsoft Teams: ahora monitorea tu ubicación y te avisa al desconectarte

La popular herramienta de colaboración de Microsoft implementará un sistema capaz de registrar automáticamente la ubicación de los empleados desde diciembre, generando debates sobre la privacidad en el trabajo.

Microsoft Teams está listo para lanzar una función que marcará un cambio significativo en la forma en que se monitorea la asistencia laboral. Este nuevo sistema permitirá detectar cuándo un trabajador entra o sale de la oficina a través de su conexión al Wi-Fi de la empresa, un movimiento que ha suscitado diversas reacciones entre los empleados.

Nueva Funcionalidad: ¿Cómo Funciona?

A partir de diciembre, Teams registrará automáticamente la ubicación de los usuarios mediante su conexión o desconexión del Wi-Fi del edificio. De esta manera, la plataforma permitirá un registro sin intervención manual: al conectarse, se registrará la llegada y al desconectarse, la salida.

Microsoft aclaró que esta función estará desactivada por defecto, permitiendo que cada trabajador decida si desea activarla. Esta opción optativa ha generado tanto interés como preocupación respecto a la supervisión laboral.

Preocupaciones sobre la Privacidad

Este lanzamiento se produce en un contexto donde la desconfianza en el monitoreo laboral está en aumento. Según informes de Gartner, el 62% de los líderes de Recursos Humanos aún expresa dudas sobre el desempeño de sus equipos en modalidad remota. A su vez, un estudio de Owl Labs revela que el 57% de los empleados tiene temor de ser supervisados sin la debida transparencia.

Aunque la función es optativa, muchos consideran que cualquier mecanismo que registre la ubicación de los trabajadores podría intensificar la sensación de control digital en el ambiente laboral.

Implicaciones de la Nueva Función

La implementación de datos de ubicación podría abrir nuevas posibilidades, tales como:

Asignación automática de salas de reuniones

Recomendaciones de encuentros basadas en proximidad

Notificaciones personalizadas según la ubicación del empleado

Microsoft busca integrar datos de comportamiento y productividad con su inteligencia artificial, lo que podría optimizar la experiencia de colaboración en Teams de una manera sin precedentes.

Un Conjunto de Mejoras para los Usarios

Además de esta función de monitoreo, Microsoft Teams añadirá otras mejoras en su plataforma, tales como:

Guardado de chats

Personalización de atajos de teclado

Nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial

Con estas actualizaciones, Microsoft busca consolidar su lugar frente a competidores como Slack y Google, en un entorno cada vez más dominado por la inteligencia artificial.