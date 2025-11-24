Miguel Ángel Calvete lucha por su libertad en caso de proxenetismo

Escándalo en ANDIS: Miguel Ángel Calvete Lucha por su Libertad Mientras Crece la Investigación

El empresario acusado busca revertir su condena de cuatro años por proxenetismo en medio de un complejo entramado.

Miguel Ángel Calvete, un empresario en el centro de un escándalo que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se encuentra en una encrucijada judicial. Tras ser condenado a cuatro años de prisión por facilitar la prostitución, Calvete ha presentado varios recursos para que se revise su sentencia, que fue confirmada este año por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según fuentes judiciales, las solicitudes de Calvete han sido desestimadas hasta el momento. El 9 de octubre, las autoridades realizaron un allanamiento en su hogar, ubicado en San Telmo, Buenos Aires, tras una orden del juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la investigación sobre presuntos sobornos en ANDIS, liderada por el fiscal Franco Picardi.

Vínculos Comprometedores con la Agencia Nacional de Discapacidad

Calvete es señalado como un intermediario entre droguerías y funcionarios de ANDIS, donde supuestamente facilitaba la compra de medicamentos inflacionados y el pago de coimas. Su relación con altos funcionarios, incluidos Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, ha levantado serias sospechas que derivaron en su detención.

Allanamientos y Pruebas Reveladoras

Durante el allanamiento de su propiedad, las autoridades incautaron varios dispositivos electrónicos y cuadernos que contienen información crucial para la investigación. Además, Calvete poseía una caja de seguridad con monedas brasileñas, un elemento curioso que la justicia está examinando.

La situación se complicó aún más con los allanamientos de su hija Ornella y su pareja Guadalupe Muñoz. En sus hogares, la Policía encontró un total de $783,000 en efectivo. Ornella, que trabajaba en el Ministerio de Economía, renunció a su posición luego de que su nombre saliera a la luz en los cuadernos de su padre.

Internamiento y Búsqueda de Libertad

La policía advirtió que Calvete estaba prófugo de la justicia por su condena anterior hasta que fue capturado. A pesar de estar detenido, Calvete continúa buscando libertad, argumentando que la Corte Suprema ha emitido el fallo «Levinas», que permitiría la revisión de su caso por un tribunal superior local.

Desafíos Legales Frustrantes

A pesar de los esfuerzos de su defensa, un tribunal ya había rechazado su planteo de inconstitucionalidad. La orden de detención y la condena se mantienen vigentes, según la Cámara Nacional de Casación Penal, indicando que las defensas planteadas no tienen sustento legal claro en este contexto.

Mientras la situación legal de Calvete evoluciona, las indagatorias sobre el escándalo en ANDIS continuarán, prometiendo más revelaciones en el futuro acerca de esta complicada red de corrupción.