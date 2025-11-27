Miguel Ponce: «El reseteo global avanza hacia una multipolaridad».

En un análisis reciente, el experto en comercio exterior, Miguel Ponce, compartió su visión sobre los cambios significativos en la dinámica de poder entre China, Estados Unidos y Rusia, un fenómeno que impacta fuertemente a América Latina.

En conversación con Canal E, Ponce explicó el actual proceso de reacomodamiento global, que podría llevar a un nuevo orden multipolar o incluso tripolar. «Estamos asistiendo a un reseteo que nos lleva de una unipolaridad a una multipolaridad», aseguró.

Reafirmación de los Imperios

El especialista destacó que los grandes poderes están intentando consolidar su control. «Los imperios buscan ser respetados en sus áreas de influencia», enfatizó.

Ponce identificó tres conflictos clave que reflejan esta lucha: Ucrania, Venezuela y Taiwán. “Estados Unidos quiere intervenir en Venezuela, pero también frenar la influencia de China en otros países latinoamericanos. Rusia, por su parte, se siente amenazada y busca un acuerdo respecto a Ucrania y su posible entrada a la Unión Europea, aunque no a la OTAN”, explicó.

Nuevos Acuerdos entre Potencias

Respecto a la solución de conflictos, el analista auguró posibles avances en los próximos días, con un acuerdo entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, mediado por representantes de la administración estadounidense. «El secretario del Ejército y el yerno de Trump intentarán replicar el éxito del acuerdo de Gaza», adelantó.

Ponce destacó que ya se han acordado “19 puntos que reemplazan a los 28 previos que habían originado el ultimátum de Estados Unidos a Ucrania”, y añadió que Volodímir Zelensky ya ha manifestado «una media aceptación».

Finalmente, el especialista subrayó la urgencia de Estados Unidos por cerrar este capítulo: «Quieren acelerar su involucramiento en resolver la situación en Latinoamérica y también hacerse cargo del creciente problema en Taiwán».