Milagroso rescate: Un piloto sobrevive a la caída de su avioneta

Piloto Sobrevive a Impactante Accidente de Avioneta en Entre Ríos

En un suceso que ha sorprendido a la comunidad rural de Feliciano, un piloto logró sobrevivir a la caída de una avioneta fumigadora, lo que muchos consideran un verdadero milagro.

Leonel González, un joven rosarino de 28 años, estaba realizando labores de fumigación en el campo de la estancia La Vascongada cuando su aeronave, un modelo Piper PA-25-235, comenzó a presentar fallas mecánicas. Al caer en picada, González logró salir del aparato, aunque sufrió severas quemaduras y cortes.

Los Hechos

Este viernes por la tarde, mientras González pilotaba la avioneta a una altura adecuada sobre los cultivos, dos compañeros en tierra observaban el proceso de fumigación. Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida cuando la aeronave comenzó a descender bruscamente y finalmente impactó con el suelo.

Daños y Sobrevivencia

De acuerdo con el parte de la policía, la aeronave experimentó un desperfecto mecánico que el piloto no pudo controlar, provocando el accidente. En un acto heroico, sus compañeros, que trabajaban en la misma empresa, decidieron trasladarlo rápidamente al hospital General Francisco Ramírez de San José de Feliciano.

Estado de Salud

González ingresó al hospital con múltiples quemaduras y cortes en brazos, muslos y codos. Aunque permanece en observación, su estado es estable y no corre peligro, lo que para muchos en la comunidad es considerado un verdadero milagro.

Investigación en Curso

La fiscal Soledad Bordoy ha tomado cartas en el asunto, encargando a la Policía de Entre Ríos la peritación de la aeronave para esclarecer las causas del accidente. La Comisaría 1° de San Víctor también se encarga de las diligencias en la zona del siniestro.

Un Suceso Raro en el Aire

La historia de González se suma a las preocupantes estadisticas relacionadas con el uso de este tipo de aeronaves en la región. Anteriores incidentes con aviones Piper PA-25 Pawnee en otras partes de Latinoamérica han tenido desenlaces trágicos, lo que enfatiza aún más la extraordinaria sobrevivencia de este piloto en particular.