Milani respalda a Presti y critica a Rossi: ‘Los resultados de 2023 fueron un retroceso’

La reciente designación de Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa ha generado un intenso debate sobre la intervención militar en la política argentina. Mientras algunos lo ven como un retroceso, otros defienden la decisión como un paso necesario hacia un nuevo modelo de gestión.

Controversia y Respaldo en el Nuevo Nombramiento

El teniente general Carlos Alberto Presti, quien lidera el Estado Mayor General del Ejército, reemplaza a Luis Petri en el Ministerio de Defensa, una decisión que ha desatado múltiples reacciones. Aunque sectores progresistas y organizaciones de derechos humanos han cuestionado el nombramiento, César Milani, exjefe del Ejército, salió a defender públicamente esta designación.

En un mensaje extenso en X, Milani argumentó que la elección de un militar al frente del ministerio no debe interpretarse como un retroceso democrático, como sugirió Agustín Rossi, exministro de Defensa. Para él, la crítica a esta decisión refleja un miedo infundado hacia las Fuerzas Armadas.

La Visión de Milani: Integración de Fuerzas Armadas y Peronismo

Milani subrayó que tener un militar en el cargo de Defensa debería ser un paso que el peronismo debió abordar hace décadas. Añadió que la integración de las Fuerzas Armadas en un proyecto nacional fue uno de los postulados históricos del peronismo, y criticó el enfoque liberal y extranjerizante que ha dominado la doctrina militar desde el golpe de 1955.

Desde su perspectiva, el verdadero reto no es si hay un militar al mando, sino que este pertenezca al ala liberal que ha históricamente perjudicado a la institución. Abogó por que el futuro ministro sea «un militar auténticamente nacional, comprometido con los intereses de la Patria».

Opiniones Opuestas: El Crítico Enfoque de Rossi

Antes del anuncio oficial, Rossi ya había expresado su preocupación por la designación de un militar en un puesto tradicionalmente civil. Cuestionó qué papel jugará el nuevo ministro: si como representante del Presidente ante las Fuerzas o como vocero de éstas ante el Gobierno.

El exministro también advirtió sobre la insatisfacción existente en las Fuerzas Armadas, mencionando que el gobierno actual, al recortar salarios y servicios básicos, no podrá contener el descontento a través de un nombramiento militar.

Un Cambio Significativo en la Historia Argentina

Con Presti al frente, se rompe una tradición de más de 40 años de liderazgo civil en Defensa. La última vez que un militar ocupó este cargo fue en 1981, durante la dictadura cívico-militar. La Casa Rosada ha defendido la elección de Presti, señalando que marca “el fin de la demonización” de las Fuerzas Armadas.

Los nuevos ministros aún no han confirmado la fecha para su juramento, y esta reconfiguración del gabinete se produce en un contexto de cambios más amplios dentro del Gobierno, incluyendo el ascenso de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior.